Zeytinburnu'nda bina çöktü!

Enkaz altında kalanlar olduğu bildiriliyor. Çöken binanın daha önce boşaltıldığı, ancak kaldırımdan geçenlerin çöken parçaların altında kalıp yaralandığı bildiriliyor. Yaralı sayısı konusunda henüz net bir açıklama yapılmazken 1'i çocuk 2 kişi öldü.

İstanbul Zeytinburnu'nda 7 katlı bir binanın çöktü. Binanın çöktüğünün duyulmasıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans gönderildi. Çöken binanın daha önce boşaltıldığı, ancak kaldırımdan geçenlerin çöken parçaların altında kalmış olabileceği bildiriliyor. Olayda 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. 1993 yılında inşa edilen 56 daireli 6 katlı bina 2015 kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilmiş. Boşaltılan binanın hemen yanında bir benzin istasyonu bulunuyor.

BİR YIL ÖNCE ÖNCE BOŞALTILMIŞTI

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, binanın bir yıl önce tahliye edildiğini ve 56 daire bulunduğunu açıkladı. Zeytinburnu'nda çöken boş binanın 7 katlı olduğu tespit edildi.