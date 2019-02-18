Zırhlı Birlikler davasında istenen cezalar belli oldu

Zırhlı Birlikler darbe girişimi davasında, eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in de arasında olduğu 40 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

AA

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