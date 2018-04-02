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2 NİSAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Zübeyir Gündüzalp için mevlid düzenlenecek

02 Nisan 2018, Pazartesi
Merhum ZÜBEYİR GÜNDÜZALP Ağabeyin vefat yıl dönümü münasebetiyle doğum yeri olan ERMENEK’te bir dizi etkinlik programı hazırlandı.

Ermenek İlim Ve Kültür Vakfı Başkanı ve YENİ ASYA GAZETESİ Ermenek Temsilcisi Haydar Açıkbaş, program hakkında şunları söyledi:

“Üztad BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ’nin ‘kainata değişmem’ dediği değerli hemşerimiz merhum Zübeyir GÜNDÜZALP agabeyin vefatının seneyi devriyesi münasebetiyle her yıl olduğu gibi bu yıl da bir dizi etkinlik planlamış bulunuyoruz. Bu cümleden olarak 6 Nisan 2018 Cuma akşamı vakıf seminer salonumuzda ve hanımlar vakıf seminer salonumuzda telekonferens aracılığıyla gazatemiz yazarlarından İslam YAŞAR bir seminer verecektir. 7 Nisan 2018 cumartesi 9:00’da kermes açılışı yapılarak gün boyu sürecektir. Aynı gün saat 12:00 İslam YAŞAR kitaplarını imzalayacaktır. Yine aynı gün merkez Sipas Camiinde başta Peygamber Efendimiz, geçmiş büyük zatlar, Bediüzzaman said Nursi, şehitlerimiz ve hassaten Zübeyir Gündüzalp‘in ruhuna ithaf edilmek üzere öğle namazına müteakip melid-i şerif okunacaktır. Bu konuda bilbordlar hazırlanmış ve gazetemizde mevlide davet ilanları yayınlanmaya başlamıştır. Bütün ehli iman davetlidir.”

Mevlide geçmiş yıllarda olduğu gibi çevre il ve ilçelerden ve Ermenek halkından geniş katılım olması beklenmektedir.

Ermenek - Hasan Açıkbaş

Etiketler: zübeyir gündüzalp
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