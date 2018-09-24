New York’ta gerçekleştirilen “TÜRKEN Vakfı Geleneksel Gala Yemeği”de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim inancımızda zulme rıza zulümdür” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mandarin Otel’de gerçekleşen “TÜRKEN Vakfı Geleneksel Gala Yemeği”ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada “Bizim inancımızda zulme rıza zulümdür” diyen Erdoğan, Türklerin itikadı gereği mazlumun da zalimin de itikatına bakmadığını söyledi. Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de birliği emrettiğini, buna uyulması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Eğer bizler, ‘Ancak müminler kardeştir’ emrine uyarsak o zaman netice alırız. Bunun için de bu kardeşliğimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Renkler, ırklar, kavimler ne olursa olsun, sadece birliğimiz çok önemli” dedi.

Kibirle değil tevazuyla davranılmalı

Erdoğan, şunları kaydetti; “Vahdet, önce bizden, şahsımızdan başlıyor. Diğerlerinden evvel bizim kendi aramızda birlik, beraberlik ve vahdeti temin etmemiz gerekiyor. Bunun yolu da birbirimizi Allah için sevmekten, birbirimize Allah için tahammül etmekten geçiyor. Kardeşlerimize kibirle değil tevazuuyla davranmayı, hataları karşısında anlayış göstermeyi, gerektiğinde affetmeyi öğrenmemiz şarttır. ‘İman etmiş olamazsınız, birbirinizi sevmedikçe.’ Bunu başarmamız lazım. Bu aynı zamanda cennetin yoludur. Birbirimizi ancak eksiklerimizle birlikte seversek bu cendereden çıkabiliriz. Mezhebi ve etnik farklılıklarımızı, çatışma veya üstünlük vesilesi değil, ümmetin renkliliğinin, zenginliğinin birer timsali olarak göreceğiz. Diğer din mensuplarını dışlamadan, insanlığın ortak paydalarında buluşmanın yollarını arayacağız. En iyi tebliğ metodu, Kur’an ve sünnet elbisesini giyinmektir.”