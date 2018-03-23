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23 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Zulüm bâki değildir

23 Mart 2018, Cuma
Mesleğinden KHK ile ihraç edilen aktivist Doktor Ömer Faruk Gergerlioğlu emeklilik ikramiyesine el konulduğunu duyurdu. Yaşananlara tepki gösteren Gergerlioğlu, “Zulüm baki değildir” dedi.

Mesleğinden Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Hak ve Adalet Platformu Sözcüsü, aktivist Doktor Ömer Faruk Gergerlioğlu bir mağduriyetle daha karşı karşıya kaldı. Gergerlioğlu emeklilik ikramiyesine de el konulduğunu duyurdu ve “Emeklilik ikramiyem gasp edildi” diyerek tepki gösterdi.

Maksat zulüm olsun

Gergerlioğlu, yasal hakkı olan emeklilik ikramiyesini almak için idare mahkemesinde dâvâ açtı. Gergerlioğlu yaptığı açıklamada, “OHAL komisyonu aldatmacasından da vazgeçerek ihraç edilmem sonrası sürem dolduğu için emekli oldum. Bu sefer de 25 yıl benden kesilenin teslimi anlamındaki hakkım olan emekli ikramiyemi vermediler, yani gasp ettiler. Benim gibi çok KHK’lıya yapıyorlar, maksat zulüm olsun” dedi. 

Talebimiz: Hukuk

İdare mahkemelerinin genellikle açılan dâvâlarda gasp edilen hakları iade ettiğini belirten Gergerlioğlu, açıklamasında şunları söyledi: “Genellikle açılan dâvâlar sonucu idare mahkemeleri gaspı iptal ediyor, ama ‘maksat uğraştırmak olsun, zulmedelim’ mantığı cari. İdare mahkemesine dava açtım. Biz hukuk olmasa da hukuk talep ederek hakkımızı istemeye devam edeceğiz. KHK’ları da iptal ettireceğiz, hiç umudumuzu kaybetmeyelim, zulüm baki değildir.” 

Bir mağduriyet daha

OHAL ilân edildikten sonra çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle binlerce kişi meslekten ihraç edildi. İhraç edilenler arasında eski MAZLUMDER Başkanı ve aynı zamanda doktor olan Ömer Faruk Gergerlioğlu da bulunuyordu. Gergerlioğlu, 7 Ocak 2017’de yayınlanan KHK ile doktorluk yaptığı mesleğinden uzaklaştırılmış ve ihraç edilmişti. Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dolayısıyla da ‘terör örgütü propagandası’ yaptığı iddiasıyla 21 Şubat 2018’de 2 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gergerlioğlu’na verilen cezadan iki ay sonra ise bu kez de emeklilik ikramiyesine el konuldu.

 

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