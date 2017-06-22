Bu kitabı okumanız için çok sebep var

1- Yaşadığımız bugünleri iyi anlayabilmek için.

2- Birinci ve İkinci Meşrûtiyetin ilân ediliş sebeplerini iyi anlayabilmek için.

3- İki yüzden (200) fazla kaynak eserden faydalanılarak hazırlanan bir eser olduğu için.

4- Sultan Abdülaziz’den günümüze gelinceye kadar geçen demokrasi serüvenimizi öğrenebilmek için.

5- Kızıl Sultan ve Ulu Hakan’dan arınmış, veli ve insan padişahı daha iyi tanımak için.

6- Yaklaşık 150 yıldır uygulanan adaletsizliklerin, şahıs ve devlet bazında zararlı neticelerini ve yanlışlarını daha iyi anlayabilmek için.

7- Şu anda yaşanan yanlış uygulamaların bazı fikir adamlarının kitaplarından uygulamaya konulduğunu görmek için.

8- Sultan Abdülhamid Han’ın baskı rejimine mecbur kalmasının sebeplerini öğrenmek için.

9- Bugün yaşadığımız baskı ve adaletsizliklerin o dönemden örnek alınamayacağını görebilmek için.

10- Abdülhamid Han’ın manevî yönünü öğrenebilmek için.

12- Sultan Abdülhamid döneminde yaşayan bazı âlimlerin padişahla olan münasebetlerini bilmek için.

13- Abdülhakim Arvasi, M. Zahit Kotku, Süleyman Hilmi Tunahan, Necip Fazıl Kısakürek, Hüseyin Hilmi Işık gibi günümüzde de peşinden gidilen kimselerin demokrasiye ilgisizliklerinin, hatta karşı oluşlarının sebeplerini öğrenmek için.

14- 13. Maddedeki bazı isimlerin Risale-i Nur ve Bediüzzaman Said Nursî’ye karşı olmalarının sebeblerini öğrenebilmek için.

SON MADDE: 100 yıldan fazla bir süredir demokrasi mücadelesi veren Üstadımızın ve Nur Talebelerinin geçmişini iyi öğrenerek, bu sıkıntılı günleri aşmanın yollarını bulabilmek için...

BEDİÜÜZZAMAN SAİD NURSÎ VE İKİNCİ SULTAN ABDÜLHAMİD kitabını okumalıyız.

Bu kitabı okuduktan sonra sizin de bu maddeleri arttıracağınızdan eminim.

Şimdi bu haftaki mektubumuzla sizleri başbaşa bırakıyoruz:

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MEKTUP

Hasan Muharrem Okur Ağabey’e hitaben...

Cenâb-ı Hakk’ın selâmı, Rahmeti, bereketi üzerinize olsun. İzninizle size ‘ağabey’ diye hitap etmek isterim. Zira cezaevine girdiğim zamandan bu yana bana karşılıksız olarak iyilik yapan tek isim siz oldunuz.

Tarafınıza bazı kitapların listesini yapıp göndermiştim. Siz değerli büyüğüm de beni kırmayarak belirttiğim kitaplardan önemli bir kısmını göndermiştiniz. Kur’ân-ı Kerîm Meali, Rüya Tabirleri, Peygamberimizin (asm) Hayatı, Said Nursî Hazretlerinin Hayatı gibi pek çok değerli eseri, kitabı bana gönderdiniz. Bu kitaplardan olabildiğince istifade etmeye çalışıyorum. Biliyorum ki bu değerli kitaplar hem dünya, hem de ahiret hayatımı güzelleştiriyor.

Ayrıca belirtmek isterim ki bu çok kıymetli eserlerden sadece ben değil, tüm koğuş arkadaşlarım faydalanıyor. Sayenizde ilmî ve dinî tartışmalar yapıyoruz. Kitaplar hakkında konuşuyor, hem ruhen, hem fiziken, hem kalben rahatlıyoruz.

Size, değerli ağabeyime bu mektubu yazma sebebim, hem kendi adıma, hem koğuş adına sizlere teşekkür etmektir. Allah (cc) sizlerden ve yanınızdaki arkadaşlardan, bu kıymetli kitapların elimize ulaşmasında emeği olan herkesten razı olsun. Kelâmımız değişiyor ve günahlar dillerimizden duâlar ‘Allah’ nidaları yükseliyor sayenizde. Allah (cc) razı olsun...

Siz değerli ağabeyime tekrar teşekkür ederek mektubumu sonlandırıyorum. Kendinize ve sağlığınıza dikkat ediniz. Allah’ın (cc) rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Selâm ve duâ ile...

Bedri MARAŞ,

T Tipi Kapalı Cezaevi, B-2 Koğuşu, BARTIN

NOT: Mektuptaki isim ve adresler değiştirilmiştir.

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TEBRİK

Pazar günü idrak edeceğimiz Ramazan Bayramınızı tebrik ederim. Bu bayramın ülkemize, İslâm âlemine, insanlık âlemine gerçek bayramların başlangıcı olmasını, mazlûmlara sabır ve merhamet, zalimlere de Kahhar isminin tecelli etmesini Cenâb-ı Hak’dan niyaz ederim.

Bizimle irtibat için;

Tel: (0532) 471 53 52

E-mail: hasanmuharremokur@gmail.com

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