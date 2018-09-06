Bugün değilse, ne zaman?

Üstadımızın vefatından sonra Zübeyir Ağabey ve Üstad'ın hizmetkârları istişare ile haftalık "İttihat" gazetesini çıkardı.

Zübeyir Ağabey İttihad Gazetesi yayınına devam ederken Mihrab Yayınevi’ni kurdurdu. Sebebini açıklarken, "Gazete kâr etmez, yayınevinin çıkardığı kitaplar kâr eder; gazeteye destek olur" diyordu. 21 Şubat 1970 yılında Yeni Asya günlük olarak çıktı. Yeni Asya çıkınca 150 bin lira borcu vardı. YENİ ASYA'nın çıkışı ile Nur hizmetleri birkaç kat arttı. Yeni Asya zamanla bir medya grubu olarak yayıncılığın her kolunda gelişerek dünya çapında hizmet verecek seviyeye geldi. Marka oldu. 1980'li yıllarda dünya çapında verdiği hizmetler Zübeyir Ağabey'in ne kadar ileri görüşlü olduğunu ortaya koyuyordu.1970-80 yılları arasında kitap satışları çok yüksekti. Buna rağmen bütün topluma yönelik yapılan hizmetlerin malî karşılığını cemaatimiz yüklendi. Yapılan bu hizmetlere gazetenin maddî desteği oluyordu. 'Gazete kâr etmez' gerçeği devam etti. 1980 Almanya’dan alınan matbaayı, 12 Eylül ihtilâli dolayısıyla çıkarılan dört gazetenin ekonomik karşılığını yine cemaatimiz üzerine almıştı. 1985 yılında "Risale-i Nur'u kamuoyuna mal etmek" için verilen ilân paralarını Yeni Asya okuyucuları ödedi. 1987 ve 1988 yılındaki olaylardan sonra kurulan matbaa ve yapılan bina masraflarını yine cemaatimiz karşıladı. 1988 yılından günümüze kadar Yeni Asya adına yapılan büyük küçük faaliyetlerin tamamını da cemaatimiz karşıladı. 1988'den itibaren hizmetlerimizin bölgeselleşmesi, İstanbul merkezimize yaptığımız maddî manevî desteğin çok azalması, hizmet çeşitlerinin ortaya çıkması, merkezimize yapılan iç ve dış engeller merkezimizi zayıflattı.

Basın sektörünün durumu belli. Yeni Asya olarak bizim ise çok daha farklı bir durumumuz var. Gazetemizin kâr etmediğini kabul ediyoruz. Kitap ve dergi satışları çok düşük olmasından dolayı beklenen gelir elde edilemiyor. Resmî ve özel ilânlarımız yaklaşık yüzde 30'lara indi. Ayrıca hepimizce bilinen 50 kuruş zamla mevcudu korumaya çalışırken, yaşanan kriz Yeni Asya’ya bir darbe daha vurdu. Bir ay dolmadan yeniden 50 kuruş daha zam yapmaya hazırlanıyor. Alış veriş yaptığımız markette bile fiyatların ne kadar arttığını görüyoruz. Döviz fiyat artışları, elektriğe yapılan üst üste zamlar, Yeni Asya’ya maliyet açısından azımsanmayacak yük getirmektedir... Şu an gazetemize, Risale-i Nur Neşriyatımıza, dergilerimize, kadromuza yani yayınlarımıza sahip çıkmanın en lâzım olduğu bir zaman. Şimdi sahip çıkamazsak ne zaman sahip çıkacağız? Kahraman ağabeylerimizin şanlı geçmişlerini hatırlayarak bugüne sahip çıkacağına inanıyoruz. Her bayide bir Yeni Asya, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yapılan fuarlar, İttihad'ın 50. kuruluş yılı için hazırlanan ek, dergiye verilen ilânlar, Risale-i Nurlar'a getirilen bandrol ilânları için cemaatimizin verdiği maddî desteklerin mutlaka nazarı dikkate alınmasını ve küçük de olsa bir ölçü olabileceğini düşünüyorum. Geçmiş ve yakın tarihimize bakınca cemaatimizin atılacak adımlara ilgisiz kalmadığını görebiliriz. Yeni Asya misyonunu benimseyen herkes iyi anlatılabilirse mutlaka yeteri kadar sahip çıkabilecektir.

Geçmişte, gerektiğinde yaptığı maddî manevî fedakârlıklarla, inşaallah bu sıkıntıları Yeni Asya şahs-ı manevisi aşacaktır.

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Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz.

MEKTUP

Essalâmüaleyküm,

...... Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunmaktayım. İlahiyat 4. Sınıf öğrencisiyim. Maddî imkânlarımın kısıtlı olmasından dolayı sizlerden bana Risale-i Nur Külliyatı göndermenizi, eğer Külliyat göndermeniz imkânlarınız dahilinde değilse Sözler, Mektubat, Şuâlar ve Lem'alar isimli kitapları göndermenizi rica ediyorum.

Selâm ve duâ ile...

Emre BAHADIR

Not: Mektuptaki isim ve adresler değiştirilmiştir.

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