Son iki yıldır neşriyat hizmetlerimizdeki gelişmelere baktığımda, yazımızın başlığını “1992’den sonraki süreçte neşriyat hizmetleriyle alâkalı hayalimdeki gelişmeler.” olarak düşünmüştüm.

Fuarlar, televizyondaki reklâmlar, billboardlardaki ilânlar, el ilanları, gazetemizin iki basamaklı olarak gerçekleştirmiş olduğu bütün bayilerde Yeni Asya bulundurma çalışması... İnşaallah hayallerimiz de olup da 1990’dan sonra yapamadığımız bu gelişmelerin ve müjdelerin üzerinde uzun uzun duracak ve hizmetlerimizin daha da gelişmeşi için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

“Dâvet” başlığı ile duyurduğumuz hizmetimizi aslında uzun yıllardır Mart ayı boyunca devam ettiriyoruz. 15 Temmuz fitne girişimi ve devamında ilân edilen OHAL dolayısıyla hem cezaevlerinde hem de bizim hizmet ortaklarımızda bir panik havası oluştu. Ama zamanla bu panik hava bizim tarafımızdan da diğer taraflardan da epey dağıldı. Maddî imkânlarımızı düzeltebilirsek inşallah iki yıl evvelki gön- derdiğimiz sayıda GENÇ YORUM ve BİZİM AİLE dergilerimizi gönderebiliriz.

Nur Ener kardeşimizin dilinden cezaevlerindeki durumları dinlediğimizde, sadece gönderdiğimiz takvimlerin bile nasıl bir hizmete vesile olduğunu gördük ve elhamdülillah dedik; bir taraftan da mazlûmların çektikleri sıkıntılara ağladık. Bizlere ulaşan ifadelerden de birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istiyoruz:

“GENÇ YORUM vasıtası ile Üstadı daha iyi tanıdım.”

“GENÇ YORUM ile toplu olarak ders yapıyoruz...”

“GENÇ YORUM’u koğuşta sıra ile okuyoruz.”

“GENÇ YORUM’u okuduktan sonra aileme gönderiyorum.”

“GENÇ YORUM’dan okuduğum yazıların kaynağı ile bölümleri Risale-i Nur’dan okuyorum.”

“Risale-i Nurlar’ı tanıdım, iyiki buralara gelmişim.”

“Risale-i Nurlar’a kavuştuktan sonra koğuşumuzdaki birçok insan psikolojik hapları bıraktı.”

“Risale-i Nur’dan ayrı kalmaktansa buralarda kalmaya razıyım.”

“Risale-i Nurlar ulaştıktan sonra...”

Bunlar Medrese-i Yusufiyelerde beraber yaptığımız hizmetlerin neticelerinden birkaç başlık.

Sizleri bu cümleleri arttırmaya DÂVET ediyoruz.

Bizimle irtibat için; Tel: (0532) 471 53 52