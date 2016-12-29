Demokratlı yıllar

Darbeler olmasa idi, kişi başına millî gelir 40 bin doları geçerdi.” (Esat Kıratlıoğlu, Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı)

Demirel: “Ne kadar iş yeriniz varsa kapatın, sadece bakanlık ve vekillik yapın. (Aktaran Ali Naili Erdem, Millî Eğitim eski Bakanı)

Geçen hafta İzmir’de Cuma, Cumartesi ve Pazar olmak üzere üç güzel gün yaşadık. Gazetemiz yazarlarından Cevher İlhan kardeşimiz çok güzel hizmetlere vesile oldu. Cuma günü akşamı Ödemiş kazamızda başlayan program, gece geç vakte kadar devam etti. Programa, Tire, Bayındır, Torbalı, Beydağ kazalarından da birçok okuyucumuz katıldı. Cumartesi gecesi program 20.30’da başladı. Çay arasında yazarımız “Demokratlar Demirel’i Anlatıyor” isimli kitabını imzaladı.

İzmir’in muhtelif semtlerinden, Aydın’dan, Manisa ve kazalarından 200’e yakın kişi iştirak etti. İnsanların yüzlerinde memnuniyet vardı. Programın ikinci bölümü 23.15 civarında bitti ve yazarımız kitabını imzalamaya devam etti. İmza programına ilgi gayet güzeldi, geç vakte kadar devam etti. Pazar günü siyasî ve içtimaî meselelere dair üçüncü program vardı. Çorba ikramımızdan sonra 11’de başlayıp saat 15’e yakın sona erdi.

Birkaç cümle ile de “Demokratlar Demirel’i Anlatıyor” kitabından bahsetmek istiyorum. Kitabımız piyasaya birkaç ay önce çıktı. Vazifemiz icabı, kitabı çıkınca hemen okumuş, çok beğenmiştim. Cevher İlhan’ın İzmir’e gelişi vesilesi ile yarıdan fazlasını tekrar okudum. Şu kanaate vardım ki, bu kitap tekrar okunmalı. Kitaptaki Demirel’i anlatanlar ortalama 40 yıllık dâvâ arkadaşlarıdır. Bu kitap vesilesi ile 1956 yılından itibaren yaşanan olayların iç yüzünü öğrenebiliriz. Demokrat misyonun unuttuğumuz birçok hizmetini vefa borcu olarak hatırlayıp, hatırlatabiliriz. Bugünlerde Demokrat misyona ve hizmetlerine çok ihtiyaç var. Kanaatimce bir kitabı yazı ile tanıtmak, şişedeki balı, yemeyen kimseye anlatmak gibidir. Mühim olan okuyup, balı yemektir. Okuyunca duâlarınızı bekliyorum. Bu kitabı okuduktan sonra geçen 50-60 yılı daha bir gerçekçi değerlendireceksiniz

NOT: Programda emeği

geçen herkesi tebrik ederim.

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MEKTUP

Muharrem Bey Merhaba,

Kapalı Cezaevinde 5. ayını dolduran 18 yıllık bir hâkimim.

Cezaevinin zahiren şer görünen yüzünde sizleri daha yakından tanıma gibi güzel bir olaya vesile oldu. Keşke daha önceden sizleri tanısaymışım! Günlük gazetenizi okudukça sizleri daha çok sever oldum.

En güzel yanınız ne pahasına olursa olsun, mazlûmdan yana olup, gerçekleri korkmadan dillendirmeniz. Koğuş olarak yazılarınızı keyif ile takip ediyoruz. İkinci sayfa özellikle süper. Sn. Kâzım Güleçyüz’ün yazıları kısa. Daha geniş yazı ve yorum bekliyoruz kendisinden.

Muharrem Bey,

Sizden isteğim 4.12.2016’da yayınlanan makale yarışması ile ilgili (Köprü Dergisinin).

Cezaevinde internet ve bilgisayar olanağından yararlanamadığımız için yarışma koşulları ve makaleyi göndereceğimiz adresi, aşağıdaki adresime postalarsanız sevinirim.

Maddî sıkıntılarınızı bildiğimden, dönüş pulunu da ekliyorum.

Sizi Allah için seviyorum.

Allah’a emanet olun. Selâm ve sevgi, saygılarımla..

Ahmet KARAGÜL, 2 No’lu T Tipi K. C. İ. K, Kocaeli

NOT: Mektuptaki isim ve adresler değiştirilmiştir.