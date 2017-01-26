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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Hayırlısı olsun

H. Muharrem OKUR
26 Ocak 2017, Perşembe
“Güzel gören güzel düşür, güzel düşünen hayatından lezzet alır.” (Risale-i Nur Külliyatı)

Üstad Bediüzzama’nın yukarıdaki vecizesi ölçüleri ile memleketimizde yaşanan olayları değerlendirerek “Ne yapabiliriz?” sorusunu kendimize sormamızın tam sırası. Öyle görünüyor ki kısa süre sonra hareketli günler yaşayacağız. Referandum dönemi vesilesi ile Üstadımızın gündemle alakalı fikirlerini milyonlarca kimseye duyurabiliriz. Büyük bir çoğunluğa yanlış tanıtılan ve kasti olarak yanlış tanıtılmaya devam eden Risale-i Nur eserlerini doğru şekilde tanıtabiliriz. Nur talebeleri yaklaşık 90 yıl evvelinden başlayarak hâlâ da devam ettirdikleri gibi milletin içindeki korku ve evhamları Risale-i Nur ile izale etmiş, vatan ve millete umumi bir cesaret, ümit ve ferahlık husule getirip müslümanları yeisten kurtarmışlardır. (Tarihçe-i Hayat)

Küçük bir hatıra ile yazımıza devam ediyoruz.

GENÇLİK REHBERİ NİYE YAZILDI?

R. Günden anlatıyor:

Mahkemede Hakim Hoca Efendiye; “Gençlik Rehberi kitabı nedir?” diye sordu.

O da hakime şöyle cevap verdi: “Eskişehir hapishanesinde sabahleyin pencereden dışarıya baktığım zaman mektebe giden iki kıza, onların arkasına katılmış, dört-beş ihtiraslı delikanlıyı görürdüm. Bunlardan doğacak çocukların devlete, cemiyete ne faydası olur diye düşünürdüm. Onların İslamiyete zararlı olacakları için gençliği uyarmak maksadı ile GENÇLİK REHBERİ’ni yazdım. Bu kitabın her satırını okusanız da kötü bir yanını bulamazsınız. (Son Şahitler)

Son olarak, cezaevlerine sizlerden gelecek kitap ihtiyacımız halen devam ediyor. Ulaştırmak isteyenler bu numaradan bizlere ulaşabilirler. Allah razı olsun. 05324715352

Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz.

MEKTUP

Selamün Aleylüm

Halen Hatay Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan size yazıyoruz. Biz birkaç arkadaş gazetenize abone olduk burada ve çok memnun kaldık. Ve gazetenizde köşe yazılarında çokça neşredilen Risale-i Nur Külliyatından kısımlardan istifade etmeye çalışıyoruz. Ancak kurum kütüphanesinde Risale-i Nur kitapları olmadığı için tam manasıyla gerekli bilgiyi alamıyoruz. 5 Ocak 2017 tarihli gazetede okuduğumuz kadarıyla Çanakkale cezaevine külliyat gönderdiğinizi öğrenmiş bulunuyoruz. Bize dışarıdan kitap da gelmiyor. Sadece Diyanetin Kur’ân meali üzerinden bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. B-11 koğuşu olarak sizden bizim için Külliyat ve Risale-i Nur tılsımlı Kur’ân-ı Kerim meali göndermenizi, bizim de her okuduğumuz kelime ile sizin sevap hanenize bir faydamız olması temennisiyle ihtiyaçlarımızı karşılayacağınızı umuyoruz. Başarılarınızın devamını Yüce Allah (c.c) ‘dan niyaz eder, Allah (c.c)’ a emanet olun.

Hatay E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu B-11 Koğuşu, Taner Arif GÜLER (Toplam 12 Kişiyiz)

NOT: Mektuptaki isim ve adresler değiştirilmiştir.

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