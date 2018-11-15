Hikâye & mektuplar

Hikâye bu ya!

Kadın evine giderken bir çocuğun elinde çöp ile toprağa birşeyler çizdiğini görür.

- Ne yapıyorsun, diye sorar.

Çocuk: - Cenneti parselleyip satıyorum abla, der.

Cevap hoşuna giden kadın,

- Banada bir parsel versen ne kadar? der.

Çocuk: - 20 tl abla.

Kadın parayı verir. Evine giden kadın olayı unutur. Yatar bir rüya görür ki kendisi Cennette... Uyanınca rüya olayını eşine anlatır. Eşi hemen çocuğun olduğu yere gider.

Çocuğa aynı şekilde adam da sorar:

- Ne yapıyorsun.

Cevap aynı.

Adam: - Bana da bir parsel ver, kaç lira?

Çocuk: - Bir trilyon, der.

Adam: - Ne yapıyorsun, hanıma 20 tl’ye vermişsin.

Çocuk: - Amca eşin o parayı Cenneti almak için değil, gönlümü almak için verdi. Sen ise Cenneti istiyorsun. Cenneti o kadar ucuz mu zannettin?

Cennet ne çok ucuz, ne çok pahalıdır. Cenneti almak gönülleri almaktan geçer...

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Bismillahirrahmanirrahim,

Kıymetli Hasan Muharrem Okur Beyefendi, evvelâ selâmların en güzeli ile sizlere selâm ederim. İnşallah sağlık sıhhat ve afiyettesinizdir.

Sizden bir istirhamım olacak. Risale-i Nur setinden kalmakta olduğum cezaevine, şahsım adına gönderirseniz çok sevinir, müteşekkir olurum.

Rabbim, Nurlar’ın feyzinden, bereketinden, ilminden istifade etmeyi nasip etsin.

Ali Mert,

F1 Kapalı Cezaevi, İZMİR

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Sayın: Hasan Muharrem Okur;

Hasan Bey merhaba, nasılsınız iyisinizdir inşallah. 27 aydır örgüt üyeliğinden cezaevinde bulunmaktayım. Sizin isminizi ve adresinizi şimdi yanımda olmayan bir arkadaştan edindim. Onunla beraberken sizin gönderdiğiniz Risale-i Nur Külliyat’ını okuyorduk. Ancak şimdi yanımda değil. Cezaevinin kütüphanesinde külliyat var, ancak gelen Risaleyi 15 gün içinde iade etmemiz gerekiyor. Takdir ederseniz bu süre çoğu zaman yetmiyor. Bu nedenle eserlerden yeteri kadar yararlanamıyorum. Şu an eserleri edinecek maddî gücüm de bulunmadığından sizden ricam bu kardeşinize bir Külliyat göndermeniz. Burada 7 kişi kalıyoruz. Gönderirseniz hep beraber yararlanırız. İnşallah talebimizi uygun görüp Külliyat gönderirseniz buradaki kardeşlerinizi mutlu edersiniz.

Selâm ve duâlarımız sizinle…

T1 Kapalı Cezaevi,

Şakran, Aliağa / İzmir

Not: Risale-i Nur Külliyatı ihtiyacımız yüzde 50 arttı.

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