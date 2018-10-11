İman hakikatlerine ihtiyaç çok

Yaklaşık 15 yıl önce ailecek başladığımız Medrese-i Yusufiye hizmetlerimiz istikrarlı bir şekilde artarak gelişiyor.

Bu hizmetlerin gelişmesinde maddî manevî duâların çok büyük tesiri olduğunu ifade etmek istiyorum. 15 Temmuz fitne hareketi Medrese-i Yusufiye hizmetlerimize de kısmen zarar verdi. Ancak bilhassa mağdur kimseler gerek gazetedeki yazılardan, birbirlerine tavsiye etmelerinden dolayı çok yoğun bir şekilde bizden neşriyat talep etmeye devam ediyorlar. Biz de onların isteklerine göre Risale-i Nur Külliyatı, cezaevi psikoloisine uygun kitaplar ve Genç Yorum dergimizi gönderiyoruz. 15 Temmuz fitne hareketinden sonra müracaat eden mağdurlar 10, 20, 30 kişilik koğuşlarda kalıyorlar. Bazı koğuşlara ikişer adet Külliyat ve kitap paketleri göndermeye devam ediyoruz. Bu hizmetleri siz hizmet ortaklarımızla en güzel şekilde gerçekleştirdik. OHAL kalktıktan itibaren bize gelen mektuplar beklediğimizden fazla arttı. Hatta şunu ifade etmek isterim, bir ayda beklediğimiz mektuplar bir haftada geldi. Şimdiye kadar birlikte vesile olduğumuz gibi bundan sonra da inşaallah hep beraber çok güzel hizmetlere vesile olacağız, inşaallah. Mevcutla yetinmeyip, daha çok çalışarak, teknolojiden faydalanarak, Risale-i Nurlar’ın neşir tarihçesini unutmadan şartlarımızı ona göre değerlendireceğiz.

Türkiye’nin gerçeklerini yaşamaya devam ediyoruz. Risale-i Nur Külliyatı ve diğer kitaplara zam geldi.

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Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz:

Değerli büyüğüm,

Allah’ın (cc) rahmeti bereketi siz değerli büyüklerimizin üzerine olsun. Yatmakta olduğum cezaevinde bir arkadaşım vesilesi ile namaz kılmaya, Kur’ân-ı Kerîm okumaya ve bilgi ve ilim öğrenmeye başladım inşallah. Arkadaşım Mehmet Şerif sayesinde BEDİÜZZAMAN SAİD NURSÎ HAZRETLERİNİ tanıma şerefine nail oldum. Allah ondan razı olsun. Muhterem büyüğüm, ben küçük el kitapçıklarında Risale-i Nur eserlerini gördüm ve çok etkilendim. Muhterem büyüğüm, maddî durumum bulunmamakta, bu çok önemli güzel ve de çok değerli Risale-i Nur setini alamamaktayım. Siz değerli büyüklerimden rica da bulunmak istedim. Muhterem büyüğüm Risale-i Nur Külliyatı yardımında bulunmanız siz değerli büyüklerimizden ricam. Allah (cc) hayırlarınızı kabul ve makbul eylesin. Buradaki M. Selçuk arkadaşımın sizlere çok çok selâmı var. Rabbim sizi hayırlara muvaffak kılsın. Duânıza çok muhtaç kardeşiniz.

Fehmi Deniz,

E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu,

İzmir / Ödemiş

Not: 2 ay kadar önce bir mağdur hasta kardeşimizin ilâç ihtiyacı olduğunu duyurmuştum. Tanıdığımız eczaneler kanalı ile ilâçlarını alıp göndermek istiyorduk. Formaliteleri aşamadığımız için cezaevi idaresi ile görüşüp 2 bin Türk Lirasını cezaevine gönderdik.

Allah acil şifalar versin.

Not: Mektuptaki isim ve adresler değiştirilmiştir.

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