İstanbul, kitap fuarı, Risale-i Nur’un medyadaki dili

Geçen hafta Cumartesi günü güz dönemi Türkiye temsilcileri toplantısına katıldık.

Yaklaşık yüz elli kişinin katıldığı fevkalâde güzel bir toplantı oldu. Hamdolsun herkes şevkle hizmet etmenin peşinde, şevk dolu. Farklı başka bir ses yok. Birçok ağabeyle ve kardeşle kucaklaştık, şevkle toplantıdan ayrıldık.

Pazar günü de uzun bir metrobüs yolculuğundan sonra Beylikdüzü’ndeki kitap fuarına gittik. Çok büyük alana yayılmış, insan içinde adeta kayboluyor. Her fuarda olduğu gibi bu fuarda da standımız fevkalâde güzel görünüyordu. Risale-i Nurlar, Üstad, Yeni Asya çok uzak mesafelerden gözlere görünüyor, göğsümüzü kabartıyordu... Kâzım ve Yasemin Güleçyüz’ün kitap imzalama programı vardı. Alâka çok güzeldi. Ben de, fuarlarda hizmet etmeyi çok severim. Bu vesile ile kendime bir köşe seçip gelenlerle birkaç saat ilgilendim. Bir taraftan da imzaya gelen kimseleri inceledim. İmza için gelen insanların çoğu sanki mutlu değildi. Simaları çok şey söylüyordu. Onlara bakınca gerçekten üzüldüm. Ürkek ve yarınlarından emin değil... İnşaallah en kısa zamanda Türkiye normale döner, güler yüzler artar. Hepimiz güleriz o zaman.

Yazarlar kitaplarını yayınevi standlarında değil, imza için hazırlanan ayrı standlarda imzalıyordu. Kitap kuyruklarına da baktığımda farklı manzaralar ile karşılaştım diyebilirim. Farklı dünya görüşündeki yazarların kitaplarını imzalatan bir hayli tesettürlü genç kız dikkatimi çekti. 1980’li yıllardaki en uzun kitap imzalama kuyruğunda 6-7 saat beklediğimi hatırladım.

Pazarlama Müdürümüz ikinci standımızın olduğunu söyledi. Ancak bir türlü ayrılıp dergilerimizin standını ziyaret edemedik. Fakat sonunda vakit bulup da standımıza varınca çok sevindim. Herşey yerli yerinde idi. Sadece dergilerimize ait bir fuar standını görmek benim için bir ilkti. 1982 yılından itibaren bir çok fuar ziyareti yaptım. Ancak bu manzara bir ilkti. Burası fuardaki ikinci standımızdı... Derken Pazarlama Müdürümüz Cesim Bey bana başka bir sürpriz yaptı. Küçük de olsa gazetemize ait üçüncü bir standa götürdü. Yeni Asya gazetesinin bu standını da görünce sevinçten bir tuhaf oldum ve ister istemez gözlerimden bir kaç damla yaş süzüldü. Aynı anda üç stand, hepsinde de iman-Kur’ân hizmetleri... Gerçekten de Yeni Asya’ya ait üç standın aynı anda aynı fuarda olması son yıllardaki durumumuz da göze alınınca hayalimde bile yoktu. Bu güzel hizmetlere vesile olanları tebrik ediyor, muhabbetle kucaklıyorum.

Not: “Yeni Asya’nın Medyadaki Dili” en son çıkan yeni kitabımız. 50 yıllık yayın hayatımızı ana hatlarıyla işleyen,Yeni Asya cemaatine mensup olma keyfiyetini arttıran, hepimizin okuması lâzım gelen özel bir kitap.

YENİ ASYA’NIN MEDYADAKİ DİLİ

Bu özel kitabımızın yazarı Cumartesi günü İzmir’de İttihad’ın 50. yıl dönümü programında bu kitaplarıyla birlikte diğer kitaplarını da imzalayacak.

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MEKTUP

Muhterem Ağabeyim Hasan Muharrem Okur,

Sana ve senin şahsında bütün sevenlerinize selâm ve duâlarımı iletir, her daim hayır içinde ve selâmette olmanızı dilerim.

Bana uzun bir zamandır –talebim olmaksızın- dergi gönderiyorsunuz. Siz değerli mü’min kardeşlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Yeni Asya’nın takvimini göndermekle beni cidden çok mutlu ettiniz.

Her yaprağını kopardığımda sizi hayırla anıyor ve duâ ediyorum. Çünkü takvim muhteşem bir şekilde hazırlanmış. Bu hayırlı çalışmada emeği geçen bütün kardeşlerden Allah razı olsun. Rabbim sizleri hayırlı çalışmalarınızda muvaffak eylesin ve çalışmalarınızı bereketli kılsın. Bir süredir dergi bana ulaşmıyor. İnşallah önemli bir sorun mevcut değildir. Bu vesileyle Kurban Bayramı’nızı en kalbi duygularımla tebrik ederim. Bu bayramın sizlere, bütün sevdiklerinize, camianıza ve İslâm ümmetine her türlü hayır ve güzelliklere vesile olmasını Cenâb-ı Mevlâ’dan niyaz ederim.

Esselâmü Aleyküm.

Mahmut Söylemez,

2 nolu Ceza İnfaz Kurumu, Hilvan/Şanlıurfa

NOT: Mektuptaki isim ve adresler değiştirilmiştir.

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