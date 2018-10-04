"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Kazanmak zor, kaybetmek kolay

H. Muharrem OKUR
04 Ekim 2018, Perşembe
Geçen yıl Ekim ayında İstanbul’da CNR Kitap Fuarı’na gittim.

Birkaç saat Yeni Asya standında kalıp görevli kimselere yardım ettim. Standımıza 18-20 yaşlarında bir genç ziyarete geldi. Hoş geldiniz deyip zemini bulup tanıştık.

Gayet kibar ve girişkendi. Standımıza ziyaretini bilinçli olarak yapmıştı. Son hadiselerden sonra Yeni Asya’ya olumlu bakan kimselerden olup; bizlerle tanışmaktan memnun olduğu ifadelerinden belli oluyordu. Aynı gün Kâzım Güleçyüz’ün imza günü vardı. Tanışıp kitaplarını imzalattı. Bizim de tanışmamızdan sonra bu gençle güzel bir diyaloğumuz oldu. Ben İzmir’e döndükten sonra, sık sık telefonla, internet vasıtasıyla görüşmelerimiz devam etti. 23 Mart, 21 Şubat programlarında da beraber olduk. Taksitle Külliyat satın aldı. Benim bölge toplantısına katılmak için gittiğim memleketinde sürpriz bir şekilde karşılaşınca ikimiz de çok sevinmiştik. Telefon konuşmalarımızın birinde gazete aldığını da ifade etmişti. Yanılmıyorsam iki tane.

Görüşmelerimiz okulların yaz tatiline kadar devam etti. Ancak birden telefon görüşmelerimizin sıcak havası soğumaya başladı. 

Sebebini anlayamadım. Ancak karşılıklı müsamaha ile görüşmelerimiz devam etti. Ancak önceki konuşmalarımızdaki sıcaklığı yakalamaktan çok uzak kalıyorduk. Geçen hafta İstanbul’da ziyaret vesilesi ile bir araya geldik. Uzun uzun konuştuk. Baktım ki yaralanmış, görüştüğü bazı insanların itici ve dışlayıcı tavrı onu çok incitmiş.

Oysa özellikle içinden geçtiğimiz ve ortada kalan birçok insanın sığınacak güvenli liman arayışında olduğu hassas süreçte, prensiplerimizden taviz vermeden çok daha dikkatli ve kucaklayıcı yaklaşımlar ortaya koymamız lâzım.

Kazanmak zor, ama kaybetmek hele bu ortamda çok kolay.

Biz zora talip olalım.

Bizimle irtibat için: 

(0532) 471 53 52

Okunma Sayısı: 118
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kriz kavga ederek çözülmez

    Enflasyon fena patladı

    Şark’ın En Sevgili Sultanı: Selahaddin-i Eyyubi

    Hareket et, sağlıklı ol: Yürümek için 20 sebebiniz var...

    Bu uygulamayla tasarruf sağlanmaz

    Sağlıkçılar: Artık yeter!
    📷

    Fotoğraflar ve Vecizeler...

    İnsanlığın ihtiyacı: Peygamber metodu

    Durum vahim: Kitap basacak kağıt kalmayabilir

    Müslüman’ın hâl dili her şeye yeter
    📷

    Akıllı Tahta

    Galatasaray, Portekiz'den puansız döndü

    Eski IMF Başkanı'nın 4,5 yıllık hapis cezası onandı

    ABD, Viyana Protokôlünden çekildiğini açıkladı

    "İsrail, Suriye'ye operasyon düzenlemekten vazgeçmeyecek"

    Stoltenberg: NATO'nun kapısı Gürscistan'a açık

    Erdoğan: Medya ile demokrasi olmaz

    Siirt'te 11 köy ve mahallede sokağa çıkma yasağı

    İsrail askerleri Filistinli çocuğu şehit etti

    Trump'a vergi kaçakçılığı suçlaması

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    Cevher İLHAN

    Af yerine köklü yargı reformu
    Genel

    Enflasyon fena patladı
    Genel

    Durum vahim: Kitap basacak kağıt kalmayabilir
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Suriye’siz Suriye toplantıları
    Genel

    Kriz kavga ederek çözülmez
    Genel

    Artık içimize fitne sokmayı bırakın
    Ahmet BATTAL

    Avrupa demokrasisinden Türkiye demokrasisine ikaz
    Süleyman KÖSMENE

    İmanı kemale erdiren sır: Tefekkür

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.