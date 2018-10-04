Kazanmak zor, kaybetmek kolay

Geçen yıl Ekim ayında İstanbul’da CNR Kitap Fuarı’na gittim.

Birkaç saat Yeni Asya standında kalıp görevli kimselere yardım ettim. Standımıza 18-20 yaşlarında bir genç ziyarete geldi. Hoş geldiniz deyip zemini bulup tanıştık.

Gayet kibar ve girişkendi. Standımıza ziyaretini bilinçli olarak yapmıştı. Son hadiselerden sonra Yeni Asya’ya olumlu bakan kimselerden olup; bizlerle tanışmaktan memnun olduğu ifadelerinden belli oluyordu. Aynı gün Kâzım Güleçyüz’ün imza günü vardı. Tanışıp kitaplarını imzalattı. Bizim de tanışmamızdan sonra bu gençle güzel bir diyaloğumuz oldu. Ben İzmir’e döndükten sonra, sık sık telefonla, internet vasıtasıyla görüşmelerimiz devam etti. 23 Mart, 21 Şubat programlarında da beraber olduk. Taksitle Külliyat satın aldı. Benim bölge toplantısına katılmak için gittiğim memleketinde sürpriz bir şekilde karşılaşınca ikimiz de çok sevinmiştik. Telefon konuşmalarımızın birinde gazete aldığını da ifade etmişti. Yanılmıyorsam iki tane.

Görüşmelerimiz okulların yaz tatiline kadar devam etti. Ancak birden telefon görüşmelerimizin sıcak havası soğumaya başladı.

Sebebini anlayamadım. Ancak karşılıklı müsamaha ile görüşmelerimiz devam etti. Ancak önceki konuşmalarımızdaki sıcaklığı yakalamaktan çok uzak kalıyorduk. Geçen hafta İstanbul’da ziyaret vesilesi ile bir araya geldik. Uzun uzun konuştuk. Baktım ki yaralanmış, görüştüğü bazı insanların itici ve dışlayıcı tavrı onu çok incitmiş.

Oysa özellikle içinden geçtiğimiz ve ortada kalan birçok insanın sığınacak güvenli liman arayışında olduğu hassas süreçte, prensiplerimizden taviz vermeden çok daha dikkatli ve kucaklayıcı yaklaşımlar ortaya koymamız lâzım.

Kazanmak zor, ama kaybetmek hele bu ortamda çok kolay.

Biz zora talip olalım.

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