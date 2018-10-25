Küçük bir istek

Herkesin günlük meşguliyeti vardır.

Bizim de işimiz Medrese-i Yusufiyelerden gelen mektupları okumak, istekleri belirlemek, cevap verilmesi lâzım gelen mektupları seçmek, bizden istenen Külliyat ve diğer kitapları kargo ile göndermek. En zor ve en çok zaman alan kısım mektuplara cevap vermek. Ayın ortalama dörtte birini alıyor. Bir kişiye yazıyoruz, yirmi kişi okuyor. Elimizden geldiği kadar sorulan sorulara cevap veriyoruz, cezaevi psikolojisine uygun, nakiller yaparak onları rahatlatmaya çalışıyoruz. Bize geri dönen mektuplardan anlıyoruz ki, mektuplarımız faydalı oluyor. Kısaca mektup yazmakta size nasıl yardımcı olabilirim, diyecek seslerinizi duymayı beklediğimi duyurmuş oldum. Bu arada, uzun yıllardır Medrese-i Yusufiyelerde güzel hizmetlere vesile olan TAKVİM çalışmalarımıza yakında başlıyoruz.

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Mektuplar

Kıymetli Hasan Bey,

Gönderdiğiniz kitaplar elime ulaştı. İnşaallah istifade edeceğim. İlginizden dolayı çok teşekkür ederim.

Ahmet GÜL,

Kapalı Cezaevi Elazığ

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Selâmün aleyküm Hasan Hocam...

Ben 25 aydır Manisa 2. Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunmaktayım. Maddî durumum olmadığı için ve arkadaşlara gönderdiğiniz kitaplardan duyduğum için bu mektubu yazmak istedim. Aşağıda belirttiğim ve sizin uygun gördüğünüz kitapları istiyorum. Sağlığınıza duâcınız, kardeşiniz Salih...

Risale-i Nur Külliyatı, İlmihal, Mealli Büyük Cevşen,

Salih DEMİR,

Kapalı Cezaevi, Manisa

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Sayın Hasan Muharrem Okur,

Cezaevinde yatmaktayım. Risale-i Nur kitaplarını okumak istiyorum. Külliyat ve benzeri kitaplardan göndermenizi saygılarımla arz ederim. Teşekkür ederim. Allah emanet olun.

Mehmet BİLİR,

Kapalı Cezaevi Yozgat

Not: Mektuplardaki isimler ve adresler değiştirilmiştir.

Bizimle irtibat için: (0532) 471 53 52