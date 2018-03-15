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15 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

M. Kutlular Ağabey’e sormuştum

H. Muharrem OKUR
15 Mart 2018, Perşembe
Nevşehir Şevk Toplantısı

Pazar günü Nevşehir vilayetimizde, İç Anadolu Bölge Temsilciler toplantısına katıldım. Şevk ile döndüm. Temsilci ağabeylerimi tebrik ediyorum. Allah şevk ve gayretlerini arttırsın. 

***

Gelelim başlığımız ile alâkalı destek bölüme;

Bundan yaklaşık 10 yıl evveldi. O zaman Medrese-i Yusufiye hizmetlerimiz şimdiye göre daha azdı. Ancak o yıllarda da bu hizmetleri yapabilmek için bugünki gibi çalışmalar yapıyorduk. Mehmet Kutlular Ağabey’e telefon ettim. “Medrese-i Yusufiyeler ile ilgili maddî hizmetler konusunda bilgi vermek istiyorum.” dedim. “Buyur.” dedi. “İlk olarak cemaatimizden ehl-i hamiyet kimselerin desteği, bir kısmı da hizmetlerimize dost kimselerin desteği...” Kutlular Ağabey “Çok iyi yapıyorsun, yapmaya devam et.” dedi ve şu şekilde devam etti: “İhtiyacın olur sıkışırsan, ehl-i hamiyete duyur, destek gelir veya gelmez. Sen üstüne düşeni yap.”  Bizde sizlere muhtelif kanallarla duyuruyoruz. Cenâb-ı Hak yardımcımızdır.

Bu hafta dergilerimiz ile alâkalı gelen mektuplara geçiyoruz;

***

Selâmünaleyküm Değerli Hasan Muharrem Hocam,

Sağlığınız sıhhatiniz inşallah iyidir, Rabbim her daim iyi eylesin. “GENÇ YORUM” dergimi aldığım gün size bu mektubu yazdım. Perşembe günü koğuşun mazgalından kitap-mektup görevlisi adımı söyleyince heyecan ve şaşkınlığı bir arada yaşadım. Beklediğim bir kitap ya da mektup yoktu çünkü. Dergimi uzattılar ve o an, o dakika yaşadığım mutluluğun tarifi yok. Allah sebep olanlardan razı olsun. 

Ahmet ÜZER, Kapalı Cezaevi, Aydın

*

Değerli Hasan Muharrem Okur,

Aylık aktüel gençlik dergisi olan Genç Yorum isimli derginin birkaç sayısını inceleme fırsatımız oldu. Derginin içeriğini çok beğenmekle birlikte birden fazla kez okuduğumuz oldu. Fakat içinde bulunduğumuz mevcut kısıtlılıklar nedeniyle derginin başkaca sayılarına ulaşamadık. Eğer mümkün ise; Genç Yorum isimli derginin eski sayı- larından bir kısmını ya da uygun gördüğünüz başkaca yayınları bizlere iletebilirseniz bizi mutlu etmiş olursunuz. 

Selâm ve duâ ile...

Recep ÇETİN, T Tipi Kapalı Cezaevi, ZONGULDAK

*

Daha önce gönderdiğiniz “Gazi Nur Dede” kitabıyla ilgili çok hoş bir tevafuk yaşadık. Sultan II. Abdülhamid üzerine çalışma yapıyorum. (Konu: İttihad-ı İslâm), Elimdeki 2 kaynakta 1908’deki yaşanan Adana’daki Ermeni isyanı ile ilgili çok detaya vâkıf olamamıştım. O günlerde Gazi Nur Dede kitabı geldi ve canlı canlı detaylara kavuştum. Harika oldu. 

Değerli Hocam, derginiz GENÇ YORUM’a ben de buradan yazılar göndermek istiyorum. Bilgisayar ortamı olmağı için el yazısı ile mecburen. Anlayışla karşılanmak ümidiyle.

Hatırlanmak çok güzel, ansızın beklenmedik bir anda sizden ses duymak çok güzel.

Hasan ÇINAR, T Tipi Kapalı Cezaevi,  Ankara

Not: Mektuplardaki isimler ve adresler değiştirilmiştir. 

İrtibat için telefon: +90 (532) 471 53 52

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