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30 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Medrese-i Yusufiye’den mektuplar

H. Muharrem OKUR
30 Kasım 2017, Perşembe
İhtiyaçlarımız

Bu haftaki yazımız bize gelen mektuplardan parçalar. Elimizde bu mektuplardan çok fazla var. Son zamanlarda bu mektuplardaki istekleri karşılamakta zorlanıyoruz. Her yıl birlikte gerçekleştirdiğimiz “Medrese-i Yusufiyelerde TAKVİMLERİMİZ İman Kur’an Hizmeti Yapsın!” kampanyamız devam ediyor. Desteklerinizi bekliyoruz. 

***

MEKTUPLAR

Sayın Hasan Muharrem Okur Bey;

Ben yaklaşık 9 aydır tutuklu bulunan bir kardeşinizim. Ve galiba bu tutukluluk süresi oldukça uzayacak. Bu günlerde elime Yeni Asya Neşriyat’tan 1 adet kitap geçti. Biraz okumaya çalıştım. Gerçekten istifadeli bir okuma oluyor. 

Şu an amacım Risale-i Nur Külliyatı kitaplarının tamamını tutuklu bulunduğum sürede bitirmektir. Aslında bunların yayılması gerek. Ben aynı zamanda evliyim. Ve bu kitaplardan birgün çıkarsam aileme de okutacağım. Herkes bu kitapları okumalı.

Sözü çok uzatmak istemiyorum. Benim şu an bu kitaplardan alma imkânım yok ancak okumaya çok ihtiyacım var. Sizden ricam; eğer varsa bir takım “Risale-i Nur Külliyatı” koğuşa gönderebilseniz çok sevinirim. Hem koğuştakiler de istifade eder. Bende size söz veriyorum elimden geldiğince aileme ve insanlara bu kitaplardan bahsedeceğim. Şimdiden Allah Razı Olsun... Dualarda buluşmak üzere. Malatya’dan selamlar... Allah’a emanet olunuz...

Ahmet SARAÇHAN, T Tipi Cezaevi Malatya

*

...Kıymetli hocam; imanî hakikatlerle ilgili eserleri göndermenizi hürmetle rica ediyorum. Umarım bu eserler çok güzel ve hayırlı muvaffakiyetlere vesile olur. Rabbim sizi, bizi ve tüm Ümmet-i Muhammed’i istikametten ayırmasın inşallah.

Uğur DAĞCI, Gaziantep T Tipi Kapalı Cezaevi

*

Yaklaşik 14 aydır tutukluyum. Cezaevindeki boş zamanlarımı ibadet ve kitap okuyarak geçirmekteyim. Maddi durumum olmadığından kitap temin etmek konusunda sıkıntı yaşıyorum. 

....Siz değerli hocalarımızdan uygunsa Risale-i Nur Külliyatını, uygun değilse 5 büyük temel eserini tarafıma gönderirseniz senirim. Allah (c.c) şimdiden yaptığınız iyiliği kabul eylesin.

Furkan BUDAKCI, Kapalı Cezaevi Denizli

*

...Tüm emekleriniz için sizlere teşekkür ederim. Okunan herbir harf için Allah Teâlâ’nın sizlere ecrini hesapsız vermesini niyaz ederim.

...Bir arkadaşım koğuşu değiştirildiğinden Risale-i Nurlardan mahrum kalmamak için mümkünse onun için bir set göndermenizi rica ediyor. Bu nacizane isteği anlayışla karşılar temin edebilirseniz size müteşekkir oluruz... Allah razı olsun. 

Naci KARAGÜL, T Tipi Kapalı Cezaevi Niğde

*

... Bulunduğum koğuşta Risale-i Nur ile tanıştım. Ve okumaya başladım. 

... Sizden benim şahsıma Külliyat hediye etmenizi rica ederim. Mümkünse eğer. Keşke daha önce tanımış olsaydım...

Arif BULUT, 

Kapalı Cezaevi Denizli

NOT: Mektuptaki isim ve adresler değiştirilmiştir.

Bizimle irtibat için; 

Tel: (0532) 471 53 52

Okunma Sayısı: 212
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