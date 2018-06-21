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21 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Medrese-i Yusufiye’ye yazdığımız mektup

H. Muharrem OKUR
21 Haziran 2018, Perşembe
Devamlı olarak farklı istekler ve konular ihtiva eden mektuplar geliyor.

Bunları üç konuda sınıflandırabiliriz. 1- Kitap istekleri olan mektuplar. 2- Teşekkür mektupları. 3- Herhangi bir mesele soranlara cevap verdiğimiz mektuplar. Bunun yanında  bizim vermek istediğimiz genel mesajlar için yazdığımız mektupları sayabiliriz. Mümkün olduğu kadar mektupları elle yazıyorum. Kendi el yazımız ile yazdığımız mektuplar Medrese-i Yusufiye Talebelerinin çok ilgisini çekiyor. Çok memnun oluyorlar. Biz de buna dikkat ediyoruz. Bazı günler 8-10 saat mektup yazdığımız oluyor. Bir zaman duyurusunu yapmıştık, ancak hâlâ mektup yazmak konusunda yardımcıları bekliyoruz!

Aşağıda bizim yazdığımız bir mektubu okuyacaksınız. 

*

Ender Kardeşim,

Mektubunuza cevap vermekte biraz geciktik. Hem bizlere gelen mektupların sayısının epeyce fazla olması hem de her yıl Ramazan ayında yaptığımız “Medrese-i Yusufiyelere Kitap Paketleri” hizmetinin hazırlıkları sebebiyle oldukça yoğun zamanlar geçirdik. Elhamdülillah Cenâb-ı Hak bu çalışmalarımızdan çok güzel neticeler alabilmeyi nasip etti.

Bize ve ekibimize, Yeni Asya Ailesine yaptığınız duâlardan dolayı Allah razı olsun. Bizlere yaptığınız bu duâları arkamızda hissediyoruz, gücümüz artıyor. Hizmetlere daha fazla sarılma gücü veriyorsunuz. Duâlarımız olmasa bizim ne gücümüz var? Aynı Yunus Aleyhisselâm’ın balığın karnındaki hali gibiyiz maddî yönden. İnşaallah az zaman sonra sahil-i selâmete çıkacağız. Duâya devam. Üstad Hazretleri Risale-i Nurlar’ın hem birey olarak hem de toplum olarak her derdimize derman olduğunu bildiriyor. Okumaya da devam.

Biliyorsunuz Risale-i Nurlar çok zor şartlar altında yazılmış, çok zor şartlar altında yayılmış. Üstad’ı 19 defa zehirlemişler. 3 defa idam ile yargılanmış. Kıymetli talebelerinden bazıları Üstad’ın yolunda hayatını feda etmiş. Bazıları senelerce hapis yatmış, bazılarını döve döve şehit etmişler... Dolayısıyla bizlerin neler yaptığından ziyade, sizlerin Medrese-i Yusufiyeden sonra neler yapabileceğiniz daha mühim. Memleketimiz, İslâm âlemi, insanlık âlemi yanıyor... Bizim elimizdeki iman hakikatleri bu yangınları söndürebilecek manevî cihazlar. Vakit geçtikçe yangın ilerliyor. Allah hepimize şevk ve gayret versin. 

Sizi ve birlikte bulunduğunuz kardeşlerimizi muhabbetle kucaklar, sizleri Cenâb-ı Hakk’a emanet ederim.

İRTİBAT: (0532) 471 53 52

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