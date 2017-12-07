Merkezimizde (İstanbul) heyecan

Bizim bu köşemizi okuyanlar merkezimize(İstanbul) çok ehemmiyet verdiğimizi bilir.

Çünkü Üstadımız Bediüzzaman’ın da işaret ettiği gibi merkez ne kadar kuvvetli olursa hizmetlerimiz o kadar kuvvetli olur. Bunu bilfiil neşriyat hizmetlerimiz içinde bulunduğumuz 1981-1992 yılları arasında daha çok yaşayarak gördük. İç ve dış bir çok tahripten sonra merkezimiz bu tahribatlardan etkilenmiş ve bir süre kendinden bekleneni tam yapamamıştır. Ancak sevinerek görüyorum ki son yıllarda arzu ettiğimiz hizmetler peş peşe yapılıyor. Son bir ayda yapılan fevkalade hizmetleri dikkatlerinize sunuyorum.

21 Ekim 2017 tarihinde İttihad Gazetesinin 50. kuruluş yıl dönümü kutlaması yapıldı.

5 Kasım 2017 Yeni Asya Temsilciler toplantısına geniş bir katılım gerçekleşti. Türkiye Genç Şefkat Kahramanları Toplantısı gerçekleştirildi.

19 Kasım 2017 Genç Said’ler Neşriyat Toplantısı kahvaltı, öğle ve akşam yemeği ikram edildi.

3 Aralık 2017 OHAL ve İnsan Hakları Paneli yapıldı ve aynı gün Kuzey Marmara Yeni Asya Bölge Temsilcileri Toplantısı gerçekleştirildi.

NOT: Medrese-i Yusufiyelere TAKVİM göndermeye devam ediyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz.

Mektuplar

Sayın Yeni Asya Neşriyat yetkilileri,

Allah’ın (c.c) selamı üzerinize olsun. Ben Bayburt T tipi kapalı C.İ.K E-13 koğuşunda tutuklu olarak kalmaktayım. Medrese-i Yusufiye olarak bilinen cezaevinde okuyabileceğim Risale-i Nurlar bulunmamaktadır. Duydum ki sizin böyle bir hizmetiniz varmış. Şayet bana da bir takım Risale-i Nur Külliyatı gönderirseniz çok memnun olurum. Şimdiden Allah (c.c) razı olsun. Göndereceğiniz Risalelerden okuduğumuz her bir harfine karşılık Rabbim kat kat fazlasıyla sevap hanenize yazsın inşallah.

Allah’a emanet olun. Selam ve saygı ile dualarınızı da bekliyoruz.

Mahmut Kaçkar

T tipi kapalı cezaevi, Bayburt

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...Maddi kısıtlılık sebebi ile dışarıdan bu eserleri şu an alamıyorum... Eğer sizin için de uygun ise, imkanınız varsa Risale-i Nur Külliyatının açıklamalı olanından göndermenizi istiyorum. Koğuşta çok kişinin de istifade edeceğine kanaatim var... Saygılarımla.

Davut BİLİR

Kalalı Ceza İnfaz Kurumu, Malatya

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...Bu mektubu yazmamın nedeni Risale-i Nur gönderdiğinizi duymamdır. Kaldığım koğuşta yeterince Risale olmadığından okuyamıyoruz. Sizden ricam şudur ki Risale-i Nur seti ve Üstad’ı anlatan kitap ve küçük Risalelerden birkaç tane göndermenizdir. Gerçekten özellikle bir ilahiyat öğrencisi olarak buna ihtiyacım var. Eğer gönderirseniz bu yaşta bir gencin duasında olacaksınız. Eğer göndermezseniz veya bana ulaşmazsa da Allah sizden razı olsun. En azından gönderdiğiniz duydum. Hiç olmazsa Risale-i Nur setinin koğuşumuza girmesiyle burada bulunanlar da faydalanacaktır.

Necmi ERDİNÇ

T Tipi Kapalı Cezaevi, Aydın

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...Karşımızda insafla, vicdanla daha da önemlisi hukukla dinleyen kimse yok. Rabbimizden başka hiç kimsemiz yok.. Sizlerinde hassaten duanızı bekliyorum... Aynı koğuşta bulunduğum arkadaşım sizlerde Risale-i Nur istiyor. Başka koğuşa aldılar, gittiği koğuşta Nurlar olmadığı için benden size yazmamı rica etti. Yardımcı olursanız sevinirim. Mektubat ve Sözler Risalelerinin İngilizce ve Türkçe birer nüsha gönderebilirseniz Nurları ingilizce ve türkçe okumak isteyen burada bir arkadaşım var. Ya da herhangi iki Risalenin ingilizce-türkçesi olabilir.

Allah sizlerden razı olsun. Allah gayretinizi arttırsın. Sizlerden dua bekliyoruz. Allah’a emanet olun.

Not: İngilizce Nurları isteyen arkadaş ilk defa burada cezaevinde Nurları okumaya başladı.

Mehmet SAVARCI

T Tipi Kapalı Cezaevi, Zonguldak

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NOT: Mektuptaki isim ve adresler değiştirilmiştir.

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