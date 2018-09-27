Müfritane irtibat; iman ve hizmet ehlinin birbirleri ile arasında sırf Allah için kurmaları gereken bağ ve köprü.

2017-2018 yılında Türkiye Neşriyat Komisyonu Sekreterliği sorumluluğu ile 12 hizmet bölgemizin 10’unu ziyaret ettim. Temsilcilerimizin toplantılarına katıldım. Yeni Asya okuyucusu ağabey ve kardeşlerimi ziyaretimiz genelde iki gündüz bir gece şeklinde oldu. İlk defa tanıştığımız, ancak birden 40 yıllık dost gibi kaynaştığımız çok kimse oldu. Benim ilgilendiğim konular daha ziyade neşriyat hizmetleri idi. O ziyaretlerimin sonucunda öğrendiğim en önemli mesele neşriyat hizmetlerimizin zor durumda olduğuydu. Bu durumların sebeplerini bu satırları okuyan herkes üç aşağı beş yukarı bildiği için kısa kesiyorum. Okuyucularımız şevkli, sorunlarını bilen, sorumluluklarını yerine getirmeye hazırdı.

Bu ziyaretlerimizin üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. Bu süreçte çok önemli gelişmeler yaşandı. Genel seçimler oldu, demokrasimiz durma noktasına geldi, başkanlık sisteminin üzerinden çok kısa bir süre sonra dövizlerde astronomik artışlar yaşandı. İnsanlar yılbaşına göre % 40 fakirleşti. Gazeteler kapanıyor, kitap fiyatları da asgari % 25 arttı. Malûm, gazetemiz bir ay geçmeden iki defa zamlandı. Bu konular hakkında birinci elden bilgi alıp, yapabileceğimiz bir şey varsa yapmak niyetiyle telefonla görüştüğümüz temsilcilerimizle aynı konuları paylaştım. Paylaştığım konular: Kitap, dergi ve gazete satışları, bu hususta neler yapabiliriz, şeklinde idi. Bu konularla alâkalı aşağıdaki vilayetlerle yeteri kadar görüştük. Görüştüğümüz yerler İstanbul (Merkez, Cağaloğlu, Ümraniye), Ankara, İzmir, Trabzon, İzmit, Bursa, Düzce, Kastamonu, Aksaray, Tekirdağ, Konya, Isparta, Denizli.

Görüşmelerimizden çıkarttığımız netice: Yayın satışlarımız çok düşmüş durumda. Ancak görüştüğümüz temsilcilerimiz “Güzel gören güzel düşünür” diyerek ve şevklerini hiç kaybetmeden vazifelerini yapmaya çalışıyorlar.

Gazetemizin tirajının artışına, destek için ne yapabiliriz, merkezimizi güçlendirmek için ne yapabiliriz? tarzındaki ifadeler temsilcilerimizin şevk ve hizmetlerimize sahipliğini yansıtıyordu. Allah şevkimizi daima diri tutsun.

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Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz.

(...) 1 no’lu cezaevinde tutuklu olarak bulunmaktayım. Koğuş olarak gazetenize aboneyiz ve kitap kampanyanızın olduğunu duyduk. Risale-i Nur Külliyatı talep ediyorum. Yeterli imkânımız olmadığı için yeteri kadar kaynak elimize geçmiyor. Koğuşta 21 kişi kalmaktayız,. Yeterli sayıda kitap gönderirseniz sevinirim.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Ahmet Hamdi Koçak, (...)

1 Kapalı Cik Müd., A-25 Koğuşu

Bizimle irtibat için: 0(532) 471 53 52

NOT: Külliyat kampanyamızın son günü PAZAR