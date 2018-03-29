Selamünaleyküm Hasan Abi;

Ben Hasan Ali Cengiz. Bandırma Cezaevinde tutukluyum. Burada aramıza yeni birileri geldi. Onların Risale isminde kitap okuduklarını gördüm. Biri bana Şuâlar adlı kitaptan Meyve Risalesini okumamı tavsiye etti. Okudum çok beğendim. Namaza başladım. Okuyanlar biraz anlatıyor. Güzel oluyor dersler. Fakat kitaplar eksikmiş. Diğer yerler bana ağır geldi.

Bir abinin söylediği Said Nursî Hazretleri demiş: “Nurlar’a ekmek gibi su gibi ihtiyaç var.” Ben de öyle düşünmeye başladım. Fakat maddî durumum yetersiz. Burada birinden adresinize ulaştım. Yardımcı olacağınızı söylediler. Sizden ricam bir adet Risale Külliyatı (Lügatli) ve büyük boy olursa daha iyi olur. Bir adet Gençlik Rehberi isimli Risale. Ben 22 yaşındayım. Koğuşumda genç oranı yüksek. Birkaç adet büyük boy Cevşen, Cevşenim olsun özellikle istiyorum. Bir de Peygamber Efendimiz (asm) hayatını detaylı anlatan kitap ve birkaç adet Türkçe okunuşlu tesbihat kitabı istiyorum. Yeni gelenler sesli tesbihat yapıyor çok güzel oluyor.

İnşaallah bana yardımcı olursunuz. Allah şimdiden yardımlarınızı kabul etsin. Beni de vesilenizle Risale talebesi yapsın. Selâm ve duâ ile...

Hasan Ali CENGİZ,

Kapalı Cezaevi, Bandırma

Not: Mektuptaki isim ve adresler değiştirilmiştir.

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