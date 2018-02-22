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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Nurun bayramı

H. Muharrem OKUR
22 Şubat 2018, Perşembe
Neşriyatımızın önündeki engeller inşaallah kalkıyor.

Memleketimizin son 2-3 yıldır çektiği maddî ve manevî sıkıntıları hep birlikte yaşıyoruz. Bu sıkıntıları yaşarken de adım adım gerçek çözümlere yöneliyoruz. Daha bir yıl önce bile aklımıza uzak gelen güzel gelişmeleri şu an yaşıyoruz. Bu gelişmelerin bir kısmını önceki yazılarımızda ifade etmiştik. Ancak Yeni Asya’nın kuruluşunun 49. yılı münasebetiyle yapılan 24.000 bayide (bütün bayilerde) Yeni Asya hizmeti, bu gelişmeleri ve müjdeleri hızlandırdı. Üstadımızın “Nurun Bayramı” dediği günleri yaşıyoruz. Bu bayramın vesilelerinden olan ve geçtiğimiz Salı günü haber aldığım birkaç müjdeyi sıralamak istiyorum: 

- Sabah telefonumu açtığımda, Urfa’dan Nihat Çiçek kardeşimden 1 ay süre ile led ekranlı dev billboardda Yeni Asya gazetemizin ilânının olacağı bildirdi.

- İzmir metrosunun duraklarında 50 farklı bölgede yapılan reklâm çalışmasının neticelenmesiyle, 1990 yılından sonra bu günleri gördüğüme şükrettim. 

- Nur Ener kardeşimizin tahliye olduğu haberini de aynı anda öğrendim.

- Cep telefonuma bir çizelge gönderildi, incelediğimde fox tv’de yayınlanacak reklâmlarımızın saatlerinin çizelgesinin olduğunu gördüm. Bu haber beni çok sevindirdi, çünkü yıllarımın hayaliydi.

Bu vesile ile İttihad’dan başlayarak bugüne kadar emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Cenâb-ı Hak gazetemizi ve camiamızı maddî ve manevî her türlü şerlerden korusun. Amin.

NOT: Risale-i Nur Külliyatı’na son iki yıldır daha fazla ihtiyacımız oluyor. Kargo ücretleri de maalesef çok arttırıldı. Hizmet ortaklarımıza duyuruyoruz.

Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz. 

*

MEKTUP

TEŞEKKÜR

Sayın Yeni Asya Ailesi;

Göndermiş olduğunuz Risale-i Nur Külliyatı ve Bediüzzaman takvimi elimize ulaştı. Koğuşumuzda şu an 10 kişi kalmaktayız. Koğuşumuzda bulunan bütün arkadaşlar çok memnun kaldılar. Özellikle dergilerinizi çok beğendiler. Bizi dikkate alıp ihtiyacımızı karşıladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz.

Allah razı olsun... Allah’a emanet olun...

İbrahim DAĞCI, 

Kapalı Cezaevi, Malatya

NOT: Mektuplardaki isimler ve adresler değiştirilmiştir. 

Bizimle irtibat için 

Telefon: +90 (532) 471 53 52

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  • abdullah

    22.2.2018 10:02:19

    Güzel haberleriniz için çok teşekkür ederim Muharrem bey, Bilhassa Nur kardeşimizin tahliyesine çok sevindim. Ellerimle yollardaki çivi, vida gibi araçlara zarar verebilecek şeyleri toplamayı adet edindiğim halde, terör örgütü üyeliği gibi çirkin bir iftira ile 16 ay kadar tutuklu kaldığımda imdadıma sizin gönderdiğiniz cevşen,ve risale-i nur eserleri yetişti. Bunlarla karanlık duvarlarımız aydınlandı. İlaç gibi geldi. Allah sizden ebeden razı olsun.Sadece ben değil, tüm koğuş sırayla bu eserleri okuduk.Allah sizden ebeden razı olsun. Yeniasya camiasının bu iyiliğini, ve mazlumlara sahip çıkışını, mü'mince ahlakını, ömrüm boyunca unutmayacağım. Selam ve saygılarımla...

Risale-i Nur Külliyatı

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