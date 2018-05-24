Ramazan kitap paketlerimiz

Beş altı yıldır yaptığımız RAMAZAN KİTAP PAKETLERİ hizmetimiz devam ediyor.

Şimdiye kadar yaptığımız bu çeşit hizmetlerde bizi her seferinde teşvik ettiniz, tebrik ettiniz. Bize şevk verdiniz. Bu hizmetlerin artması ile inşaallah ülkemiz huzura kavuşacak. Pazartesi günü çoğunluğu KÜLLİYAT olan kitap paketlerini Medrese-i Yusufiye’lere gönderdik. Malûm Üstad Bediüzzaman Said Nursî ”Ramazan’da sevab-ı amal bire bindir” diyor. Sizler bu yayınlara sahip çıktıkça çok yönlü güzel bir hizmet yapıyorsunuz. Mahkûmlar, mağdurlar, Nurlar’ı okumak isteyip imkânı olmayan kimseler... Hepsi de fevkalâde kitap okuma ihtiyacı hisseden kimseler. Okuma oranı çok düşük olan ülkemizde çok çok sıkılarak, yalvararak kitap isteyenler.

Mektubumuza geçiyoruz.

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Sayın Hasan Muharrem OKUR Abimiz,

İstemiş olduğum kitaplar cezaevine ulaştı. Ancak sayılı kitap alma hakkımız olduğu için hepsini koğuşuma sokamıyoruz. Risalelerden çok faydalanıyoruz. Hatta şu an Mu’cizat-ı Ahmediye’yi Mektubat’tan arkadaşım bizlere okuyor.

Ramazan ayının ayrı Şaban’ın ayrı, Recep’in ayrı ayrı faziletlerine binaen okuyoruz. Kitaplarımızı paylaştık. İlk koğuşumuza geldiğinde emin olun nasıl ki vücudun gıdası yemek, ruhumuzun gıdası da Risaleler oldu. Çocuğa bayramda hediye alır da çocukların gözünden mutlulukları okunur ya aynen bizde öyle olmuşuz.

Sizlere kitaplar elimize geçti diye mektup yazmıştım İstanbul’dan elinize geçmedi sanırım. Koğuşumuzdaki bütün arkadaşların selâmlarıyla beraber göndermiştik.

Ve yine Medrese-i Yusufiye ekibine tekrar teşekkür ederiz.

Aynı zamanda bizler burayı Medrese-i Muhammediye (asm) olarak görüyoruz. O kadar yoğun ibadetler, okumalar, hatimler oluyor ki duâ eden herkese bilmukabil duâ ediyoruz. Oruçlu arkadaşlar bir başka, burada ağızlar hep duâlı. Kimse kimsenin kalbini kırmamaya çalışıyor. O kadar zor şartlara rağmen hepimizin inancı tam bir gün aklanacağız inşallah.

Evet, burası Hz. Yusuf’un dediği gibi;

“Burası belâlar menzili,

Diriler kabri,

Düşmanların sevindiği

Dostların imtihan edildiği yerdir.”

Ne kadar doğru söylemiş kutlu peygamber.

Cenâb-ı Allah hepinizden razı olsun.

Kusurları bitmeyen, asıl duâya ihtiyacı olan kardeşiniz.

Oktay KAPLAN,

Kapalı Ceza İnfaz

Kurumu, Manisa

Not: Mektuptaki isim ve adresler değiştirilmiştir.

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