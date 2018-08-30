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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Risale-i Nurlar’ı okumaya başlayanın şevki

H. Muharrem OKUR
30 Ağustos 2018, Perşembe

Sayın Muharrem Hocam,

Allah’ın (cc) rahmeti, bereketi, inayeti üzerinize olsun. Sizleri en içten ve samimî duygularla selâmlıyorum. Ben yaklaşık 4 aydır (...) T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu olarak kalıyorum. Koğuşta Said Nursî Hazretleri’nin hayatını anlatan Tarihçe-i Hayat adlı kitabı okudum ve yaşanılan bu hayata hayret ettim. Senelerce zindanlarda, sürgünlerde, işkenceler görmesine rağmen hak ve hakikate hizmet etmeyi gaye edinmiş ve “cemiyetin imanını selâmette görürsem Cehennemde yanmaya razıyım, bedenim yanarken gönlüm gül, gülistan olur...” diyerek yürüdüğü yoldan vazgeçmemiş. İnanılmaz bir mücadele ve meydan okumayı günaha ve şer’e karşı sergilemiş ve iman tohumlarını o sert zemine ekmiş. İmanı kurtarabilecek bir reçete olarak da Risale-i Nurlar’ı kaleme almış. 

Bu eserlerin tamamını okumak istiyorum, fakat koğuşumuzda sadece bir kaç kitap mevcut. Kur’ân-ı Kerîm ile bu kitapları hatmetmek istiyorum. Eğer mümkünse bana bu seti yollayabilir misiniz? Koğuştaki arkadaşlarla değişmeli olarak bu seti bitirmeye gayret edeceğiz. Eğer Allah (cc) nasip ederse suçsuzluğumuz anlaşılıp tahliye edilirsek de dışarda okumaya devam edip, kitapların hepsini bitirip imanımıza takviye ve ahiretimize bir güvence olarak da hep okumaya devam edeceğiz. Çünkü burada okuduğum bir kitapta da Said Nursî Hazretleri’nin bir talebesi şöyle söylüyor; “Bu Risaleleri günde 10 sayfa okuyan kendini muhafaza eder, 15 okuyan şevke gayrete gelir, 20 sayfa okuyan hizmet eder.” Muazzam bir reçete, kim imanını kurtarıp Allah (cc) rızasını kazanmak istemez ki? Bunun için de elinden geleni yapar. Risaleler ise en güvenli ve kestirme yola sahip eserler. Kur’ân-ı Kerîm’i daha iyi anlayıp kısa olan dünya hayatından ahiret hayatına nice güzellikleri taşımayı gaye edinirken Risaleler bize rehberlik yapacaktır diye düşünüyorum.

Rabbim okumayı, okuyup anlamayı, anlayıp da hayata tatbik etmeyi nasip etsin. (Amin) İnşallah...

Şimdiden çok teşekkür ederim. Allah (cc) sizden ebedî razı olsun. Sizleri, ailenizi, sevdiklerinizi ve yol arkadaşlarınızı hem bu dünyada hem öte dünyada mutlu ve mesud eylesin. Cennetinde misafir eylesin. Efendimize (asm)  komşu eylesin inşallah.  

Bizlere de duâ buyurun.  Rabbim hak yolunda yürüyen ve ne olursa olsun bu yoldan dönmeyen sadıklardan eylesin.

Allah’a (cc) emanet olunuz. 

Selâm, duâ ve hürmetle...

Mehmet Genç, 08.08.2018, Düzce T Tipi  Kapalı CİK, B-6 Koğuşu, Çilimli/Düzce

NOT: Karabük T Tipi Cezaevinde 1.5 yıldır tutuklu yüzde 41 fiziksel engelli mağdur bir kardeşimiz var. Dışarıda iken doğuştan gelen kronik nörolojik hastalığı için kullandığı ilâcı devlet karşılıyormuş. (mesitil-200 mgr). Cezaevine girince devlet karşılamıyormuş. İlâç yurt dışından geliyor. Bir buçuk yıldır ilâcını kullanamadığı için çeşitli sağlık problemleri yaşamaktadır. Bu ilâcın kutusu 500 tl. Bir kutu 50 gün yetmektedir. Bir kız çocuğu var. Hanımı çalışmıyor. Bizim kanalımızla duyurmamızı rica etti. İlgilenen kimseler olursa bize müracaat etsin. Hizmeti birlikte yapmış oluruz. Bu notu kendisi okuyunca ailesinin adres ve telefonunu bildirsin. Hamiyet ehline duyuruyoruz.

Bizimle irtibat için: (0532) 471 53 52

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