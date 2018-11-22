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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Sizlere minnettarız

H. Muharrem OKUR
22 Kasım 2018, Perşembe
Çok kıymetli, aziz, sıddık, fedakâr, vefalı Muharrem Bey ve Yeni Asya’nın değerli insanları.

Allah’ın selâmı, bereketi, muhafazası üzerinize olsun. Ecrinizi Allah (cc) versin ve inşaallah verecektir. Rabbim hizmetlerinizi kıyamete kadar daim ve bereketli eylesin. Mazlûm ve mağdur olarak Medrese-i Yusufiye’de bulunanlar yolladığınız Risale-i Nur Külliyatları ile ne kadar büyük bir hizmete vesile olduğunuzu yakından görüyorum. Ben de yirmi yedi ay oluyor buradayım ve şu sözü gözleri dolarak o kadar çok insandan duydum ki: “Yeni Asya’ya mektup yazdım, Allah razı olsun hemen cevap verdiler. Risale-i Nur Külliyatı, Cevşen, dergi vs. yolladılar.” 

Sebep olanların cümlesinden Allah ebeden, daimen razı olsun. Şimdi yeni duydum ki cezaevlerine hediye kitap kampanyası ile dört kitap şeklinde bir kampanya başlatmışsınız. Bu kez benim gözlerim dolu dolu size duâ ettim.  Kur’ân’ın bu asrın vehmine dersi olan Risale-i Nur okumadığımız veya az okuduğumuz için bu musîbetler başımıza geldi, ama Kur’ân’ın nuru inşaallah yükseliyor ve sizler buna vesile oluyorsunuz. Samimiyetimle şunu ifade etmek isterim ki, Risele-i Nur olmasaydı şu dört duvar arasında nefes almak çok zor olacaktı. Ya sıkıntılı hülyalar diye Hz. Üstadımızın beyan buyurduğu gibi olacaktı veya boş, ne dünya ne ahirete faydası olmayan şeylerle zaman geçecekti. Siz yine tarihi bir misyon üstlenerek size yakışanı yapıyorsunuz. Kur’ân’ın düsturu olan “vela teziru vaziretu vizra uhra.” hakikatını hakkıyla temsil ediyorsunuz. Çok duâ aldığınızı söylemeliyim. Gerçek yıldızlar karanlık gecelerde parlarlar. İnşaallah sizler Hz. Üstad’ın dâvâsını temsil eden, hakkıyla devam ettiren en saf en temiz saff-ı evvel halkası olan o yıldızlardansınız. Asyanın bahtının açılması ve güzel baharların gelmesi, istikbalin en gür sedası İslâmiyet olması için Yeni Asya’nın kilit bir rolü olduğuna inanıyorum. Daha nice hizmetlere vesile olmanız duâsı ile duâ eder duâlarınızı beklerim. Sizlere çok minnettar size çok duâ eden ve çok isteyen kardeşiniz.

Abdullah Bal, T1 Tipi Kapalı Cezaevi Kurumu, Şanlıurfa

İsim ve adres değiştirilmiştir.

Bizimle irtibat için: (0532) 471 53 52

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