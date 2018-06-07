Son gelen mektuplardan

Bütün ‘Yeni Asya’ ailesine Medrese-i Yusufiyeden selâmlar...

Rabbimin sevk ve iradesiyle bir şekilde iki yıldır burada tutukluyuz. Artık öyle ya da böyle cezalarımız da belli olmaya başladı. Ancak herşeye rağmen imanî ilimlere sığınıyor, Rabbimizin yardım ve lütuflarını bekliyoruz.

Sizlerden ferden ferda tek isteğim ve ricam öncelikle duâ ve burada okuyabilmek için koğuş olarak (29 kişi) mümkünse 2 veya 1 adet Risale-i Nur Külliyatı göndermenizdir. Eğer bunu sağlarsanız çok minnettar olacağız. Daha önce de yazmıştık, ancak bir dönüş olmadı. Bu sebeple tekrar yazalım dedik. Çünkü bu eserler burada eksik. Şimdiden teşekkür ederiz. Selâmlarımızı sunuyoruz.

Atıf DURAN,

Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Malatya

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TEŞEKKÜR EDERİM, DEĞERLİ YENİ ASYA AİLESİ

Allah selâmı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. (Amin) Gönderdiğiniz kitaplar bana ulaştı. Vesile olan kimse ona teşekkür mahiyetindedir bu mektup.

İnsan hapiste iken sevdiklerinden bir selâm gelince bile çok mutlu oluyorken; bunca güzel kitap ne kadar mutlu etti bilemezsiniz. Allah vesile olan herkesten razı olsun.

Dışarıda iken insan kitaptan okuyor, falan falan kişiler kaç yıl hapis yatmış bilmem kaç yıl çok basit geliyor. Ama insan kendisi bir mazlûm olarak içeride olunca herşeyi çok daha iyi anlayıp kavrıyor...

Bu mazlûm kardeşinizin umutlu gözlerle beklentisine cevap verenlere ancak şu duâyı yapıyorum ya da ancak bunu yapabiliyorum. (Elimden ancak bu geliyor çünkü.)

Allah’ım bu kitapların gelmesine vesile olan herkesten razı ol. Onların hanelerinden bereketi eksik etme. Onları en sevdiği kişilerle birlikte Efendimiz Hz. Muhammed’e (asm) Cennet’ül Firdevs’te komşu eyle ve senin Nur Cemalini seyretmeyi nasip eyle... (Amin)

Hakkınızı helâl edin, sağlıkla ve esenle kalın. NUR’lu Ramazanlar dilerim.

Din Kardeşiniz.

Gönderdiğiniz kitaplarla bu dört duvar arasını genişlettiğinizden emin olabilirsiniz.

Üç aylarınız Mübarek olsun. Yapacağınız tüm ibadetleri Yüce Allah Hac’da (Kâbe’de) yapılmış gibi kabul etsin.

Amin

Hasan KAYA,

Kapalı Cezaevi, Manisa

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Çok kıymetli Hasan Bey

Öncelikle selâm ve saygılarımı sunuyorum. Bir yıldan fazla bir süredir gazeteniz bulunduğumuz cezaevine alınmıyor. Biz yine de her ay alınması için dilekçe yazıyoruz.

İçinden geçtiğimiz bu dönemde yapmış olduğunuz Risale-i Nur Kampanyası eşsiz hazineler değerinde. Cezaevindeki birçok arkadaşımız bundan istifade etti. Her daim duâlarımız sizinle. Daha fazla istifade edebilmek adına Külliyat ve farklı kitaplardan tarafıma da göndermenizi rica ediyorum.

Rabbim yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı sizlerden razı olsun. Allah’a (cc) emanet olunuz.

Selâm ve duâ ile...

Akif ASLAN,

T Tipi Kapalı Cezaevi, Denizli

NOT: ”Bir RİSALE İ NUR KÜLLİYATI desteği sizden olsun “kampanyamız devam ediyor. Desteklerinizi bekliyoruz.

Not: Mektuptaki isim ve adresler değiştirilmiştir.

İrtibat için telefon: +90 (532) 471 53 52