Son hizmet haftamız

Özel bir mektup

Pazartesi gününden itibaren 2017 yılının son haftasını yaşıyoruz. Cenâb-ı Hak’tan niyazımız 2018 yılı memleketimiz, İslâm ve insanlık âlemi için hayırlı neticelere vesile olsun. TAKVİM hizmetimizin yüzde 95’ini tamamladık. Az bir desteğinizle inşaallah eksiğimizi tamamlarız. Allah razı olsun.

Medrese-i Yusufiyelerle takvim konusunda görüşürken yetkili kimse, koğuş başına bir adet olmak üzere 150 adet Kur’ân-ı Kerîm ihtiyaçları olduğunu iletti. Bu hizmeti de inşaallah destek bulursak yapmayı düşünüyoruz.

Bu haftaki mektubumuz çok özel ve güzel. Mektup sahibinin bir isteği mektuplaşmak. Mektuplaşmak, Medrese-i Yusufiyedeki kardeşlerimiz için çok özel öneme sahip.

Son bir yıldır çok fazla mektup geliyor. Cevaplamakta çok zorlanıyoruz. Bize yardımcı olmak isteyenler varsa lütfen irtibatlaşalım.

NOT: Hizmetlerimizin lokomotifi olan gazetemiz Yeni Asya’nın Şok vs. gibi büyük mağazalar zincirinde bulundurulması hizmetini cân-ı gönülden destekliyorum. Bu satırları okuyan herkesi bu güzel hizmete sahip çıkmaya dâvet ediyorum.

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MEKTUP

Selâmûn Aleyküm,

16 aydır 15 Temmuz kalkışması nedeniyle Bandırma cezaevinde tutuklu bulunan bir öğretmenim. Bu mektubu Risalelerle ilgili soru ve sorunlar olduğunda muhatap bir kimse bulabilir miyim diye yazıyorum.

19 yıllık, millî eğitim okullarında çalışmış lise öğretmeniyim. Kendimi bildim bileli namazımı kılarım çok şükür. Az çok Risalelerle bir ilgim bulunmakta idi, ancak çeşitli meselelerden dolayı hep belli bir mesafede durmuştum. Kütüphanede bulunan Risalelerle 6-7 ay kadar, zamandır buluştum. Ancak 2000 kadar tutukluya belli aralıklarla sıra gelirse alıp okuma imkânı bulursunuz. Yine de burası Risale okumanın en doğru olduğu ya da başka bir deyişle Risale burada okunmalıymış. Okudukça üzerimdeki her türlü kara bulut dağıldı, dağılıyor. Dar mekânda çok kalabalıksak da kalbimin genişlemesini sağladı. Tahammül, teselli kapılarını açtığı doğrudur. Eskilere nazaran bu çilelerin pek ucuz ve rahat olması, günahtan uzak kalınabilmesiyle de sürur kaynağıdır.

Buradan dünyaya soru, araştırma için tek çıkış kapısı mektuplardan. Bu nedenle eldeki kısıtlı kitapla soru çok oluyor, cevapları için ise muhatap ve yeni kitaplara ihtiyaç hasıl olmaktadır. Mart ayına kadar gazetenizi alabiliyordum. Ancak dağıtım şirketi değişti artık gelmeyecek denildi. Ardından artık 1.5 yıla yaklaşan tutukluluk, eve maaş girmeyişi nedeniyle maddî manevî sıkıntılar tepeye tırmandı, tırmanıyor. Tv izlememe, boş muhabbetten kaçınma, bol ibadet, bol zikirle çok şükür kalbi olarak kendimi huzurlu, fakat aç hissediyorum. En doyurucu olan sabır ve şükür kaynağını Risalelerde buldum. Elimde Sözler ve Şuâlar var. Ama diğerleri de ihtiyaç. Yayınevi ve ayet hadis-mealleri de farklılık, verimlilik açısından önem arz etmektedir. Ayrıca Risalelerle ilgili arkada bahsedeceğim çeşitli sorulara cevap ve destek ihtiyacı duyuyorum. Bir Risale okuyucusu olarak ilgi ve alâkanızı bekliyorum.

1- Risaleleri yeni keşfeden bir insan için; yayınevinizce veya başka yayınevlerince çıkarılmış; Risale okuma kültürü, programı nasıl olmalıdır? Üzerine kitap veya kitaplar var mıdır veya bu konuda kişisel/kurumsal tecrübelerini benimle paylaşabilir misiniz? İyi bir Risale okuma usûlü nasıl olmalıdır?

2- Bediüzzaman Hazretleri’nin sürekli okuduğu duâları var. Bunlar hangileri, hangi sıklıkla, hangi vakitlerde ve kaçar defa okuyordu? Bilgilendirme imkânınız var mıdır?

3- Yayınevinizin özellikle Risalelerle alâkalı duâ, kitap kataloğu var mıdır? Bir katalog yollayabilir misiniz?

4- Yeniden gazeteye ulaşma adına nasıl bir süreç izleyebilirim? Hukukî ve/veya sizleri cezaevi adresini yönlendirmeniz gibi...

5- Bediüzzaman Hazretleri’ni 1950-1960 süreci hakkında ayrıntılı bir biyografi tarzı kitabı var mıdır?

6- Kendi baskınız olan Risalelerden temel olan Lem’alar, Mektubat, Tarihçe-i Hayat, Mesnevî, İşarat’ül-İ’caz ve Lâhikalardan yollama imkânınız olabilir mi? Maalesef herhangi bir ödeme yapım gücü bulamam ailemizin durumunu, elâleme avuç açmışlıklarını düşününce... Bir de duâların toplu kitabı varsa.

7- Kişi başı alabildiğimiz kitap sayısında sınırlama yapılmaktadır. Bu nedenle alta açacağım isim ve bana ikiye bölünerek gönderilebilir.

8- Elimdeki imkânlardan Risaleler 130 parça deniyor. Burada kast edilen Sözler 33, Lem’alar 30 vs. şeklinde midir? Öyle ise tekrarsız bir listesini yollayabilir misiniz? Unutmayınız ki koğuştaki tek okuyucusu ben olmayacağım.

9- En önemlisi de bana ne gözüyle bakıyorsunuz bilemem, ama tutuklu olduğum, Risalelerle ilgili yazışabileceğim, lütfedip bana zaman ayırabilecek bir fedakâr okuyucuya da ihtiyacım olduğu kesindir. Şimdiden ilgi- lenebilecek kardeşimizi ve kurumunuzu da duâlarıma eklemeye hazır olduğumu belirtmek isterim. Allah razı olsun. Allah’a emanet olunuz.

Hasan GÜNEŞ, Kapalı Cezaevi Bandırma

NOT: Mektuptaki isim ve adresler değiştirilmiştir.

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