Takvim hizmetlerimiz: 15. Yıl

Teknoloji geliştikçe, “İhtiyaç” olan bazı şeylerin ihtiyaç olma özelliği azalıyor.

Adeta bitiyor. Meselâ, benim kendi kullandığım bir ajandam var. Belki 25 yıldır yenileyerek kullanıyordum. Ancak bu süreçte bakıyorum da yıllara göre kullanma oranım çok azalmış. 2018’de yüzde 5’ten fazla kısmını kullandığımı zannetmiyorum. Çünkü cep telefonum bu ihtiyacı fazlası ile karşılıyor. 2019’da ajanda kullanmaya veda ediyorum. Fax, muhtarların yaptığı bir kısım işler, yine büyük ekseriyetle radyo, teyp VCD, matbaa sektöründeki bazı işlemler, bu konuda hatırlayamadığım birçok çeşit sizin hatırınızdadır. Büyük oranda piyasadan çekildiler.

Teknolojiden etkilenen ihtiyaçlarımızdan biri de “Takvimler”dir. Çok amaçlı cep telefonları, TV’ler, bilgisayarlar, takvimlerin fonksiyonunu azalttı. Bugün halen ev ve işyerlerinde zarurî ihtiyaç olmasa da yine de 365 günlük takvimler bulunuyor. Ancak yıllara göre kullanma oranı azalıyor. Medrese-i Yusufiyelerde ise durum tamamen farklı. Oralarda takvimler temel ihtiyaç. Bu ihtiyacı bize gelen mektuplardan, gönderdiğimizden takvimlerdeki memnuniyet ifadelerinden, tahliye olan bir kısım kimselerden dinledik. Bu husus benim 15 yıldır bir kanaatim. Takvim, Medrese-i Yusufiyeler için çok yönlü bir ihtiyaç. Medrese-i Yusufiyelerdeki mahkûm sayısı çok arttı. Hem takvim hem de çeşitli faydalı bilgilerden meydana gelen 720 sayfalık orjinal bir kitap. Kitabın içinde 3-4 tane küçük kitap var

Yıllardır siz okuyucularımızla hizmet ortaklarımızla beraber en güzel şekilde bu hizmeti yaptık. İnşaallah, yine yapacağız. Bu yıl Türkiye’nin şartlarından dolayı sadece Bediüzzaman takvimi gönderebileceğiz. Bir takvim 30 TL. Desteklerinizi bekliyoruz. Allah yardımcımızdır.

Not: Maddî imkânı müsait olmayan kimseler, bize bildirmek kaydı ile 2-3’e bölebilirler.

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