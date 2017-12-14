Trabzon ziyaretimiz

Geçen Pazar günü, Karadeniz Bölgemizin Trabzon vilayetini ziyaret ettik. Trabzon’un ismini Risale-i Nur’ları tanıdığım 70’li yıllardan itibaren güzel hizmetlerin yapıldığı bir ilimiz olarak duyuyoruz.

Trabzon’da bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiye’nin en eski üniversitelerinden. Bir çok hizmet ehlinin mezun olduğu bir üniversite. Trabzon’da sırası ile iki toplantı yapıldı. İlk toplantı Yeni Asya Doğu Karadeniz Bölge Temsilcileri toplantısı idi. Bu toplantıya Trabzon, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Giresun illeri katıldı. Hizmetlerimiz genel manada görüşüldü. 24 bin bayide 24 bin Yeni Asya kampanyası uzun uzun değerlendirildi. Türkiye’nin her yerinde aynı anda olmak kaydıyla bilbordlarda reklam yapma kararı alındı. İkinci toplantı İttihad Gazetesi’nin 50. Kuruluş yıldönümü toplantısı idi. Daha önce yapılan programlara benzer şekilde devam etti. Trabzon’dan, Trabzon’un içinden ve komşu kazalardan çokça katılım oldu. Programın sonunda Kâzım Güleçyüz kitaplarını imzaladı. Her iki toplantıdan edindiğimiz izlenim; neşriyat hizmelerimiz gelişiyor, genç kardeşlerimizin neşriyat hizmetlerine olan ilgisi artıyor ancak şu andaki ülkemizin durumunu nazara alarak neşriyat hizmetlerinde daha fazla gayrete ihtiyaç olduğu aşikâr.

NOT: Medrese-i Yusufiyeler’e göndereceğimiz TAKVİMler için çalışmalarımız sürüyor. Desteklerinizi bekliyoruz.

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MEKTUPLAR

Esselamünaleyküm,

Öncelikle her şeyi yoktan var eden Yüce Allah u Teâlâ’nın selamı, bereketi, hidayeti ve de merhameti daima tüm Müslüman Âlemi’nin üzerine olmasını dilerim.

Kıymetli Abim, bana yollamış olduğunuz kitapları koğuşumuzda okuyoruz. Allah (cc) razı olsun. Eğer mümkün olursa sizden ricam bizlere takvim yollamanızdır.

Kıymetli Abim kendinize çok iyi bakın Allah (cc) yardımcınız olsun. Selametle kalın. Saygılar.

Çınar TELCİ, T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Adana

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Sayın Hasan Muharrem Okur;

Göndermiş olduğunuz Risale-i Nur Külliyatı elime ulaşınca size ismen teşekkür mektubu gönderememiştim. Teşekkür mektubunu İstanbul adresine göndermiştim. İkinci defa yaptığınız gönderimde “Genç Yorum” dergisi bizlere ulaştı. Bu vesileyle sizlere hem “Risale-i Nur” hem de “Genç Yorum” eserleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Risale-i Nur eserleri tamamı tutuklu olan arkadaşların arasında elden ele dolaşmakta, okunmakta. Yaptığınız bu hizmeti unutmayacağız... Allah sizlerden razı olsun. Aradan 3 ay geçmesine rağmen sizler tarafından unutulmadığımızı görmek bizler için ayrı bir sevinç. Teşekkür ederiz.

Bu bölümde sizden haddim olmayarak bir ricam olacak. Geçen yıl edinmek isteyip de temin edemediğimiz, gazetede tanıtımlarını gördüğümüz “Bediüzzaman Takvimi’ni -bedeli inşaallah ileride ödenmek üzere- bizlere ulaştırabilirseniz çok mutlu olacağız.

Manevi olarak bizlere rehber olacak her türlü esere hasret olduğumuz, kısıtlı imkânlarla özgürlük beklediğimiz bu Medrese-i Yusufiye’de dualarımız kesintisiz devam ediyor.

Telefonunuzu ve adresinizi özgürlüğümüze kavuştuktan sonra size ulaşabilmek için saklayacağım.

Allah yaptığınız hizmetlerle hem dünyada hem ahirette yüzünüzü güldürsün. Allah razı olsun.

Hasan BALCI, T Tipi Kapalı Cezaevi, Denizli

NOT: Mektuptaki isim ve adresler değiştirilmiştir.

Bizimle irtibat için; Tel: (0532) 471 53 52

E-posta: muharremokur@yeniasya.com.tr