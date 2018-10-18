Yeni Asya ailesine mektup

Çok kıymetli ve pek muhterem Hasan Ağabey ve Yeni Asya ailesi,

Allah’ın selâmı, Rahmeti inayeti ve bereketi üzerinize olsun. Rabbim sizleri ve bizleri Hafiz ism-i şerifi ile en güzel şekilde korusun. Sizin şahsınızda bütün Yeni Asya ailesine yazıyorum. Hasan Ağabey çok kıymettar eserleri almış bulunduk. Rabbim milyon kez sizlerden ve vesile olan herkesten razı olsun. Hizmetlerinizi, vesile olduğunuz bu güzellikleri sizlere de aynıyla en güzel surette iki cihanda fazla fazla ikramıyla Rabb’imiz nasip eylesin. Kıymetli eserler geldi ve arkadaşlar bin bir heyecan ve mutlulukla, kâinata yeni adım atmış bir insan neşesiyle okumaya devam etmekteler. Okunan her bir harf için Rabbim sizlere milyonlarca sevap nasip eylesin.

Pek Kıymettar Yeni Asya Ailesi,

Kitapları aldıktan sonra İstanbul’daki merkezinize bir mektup, bir teşekkür yazısı yazmış oldum. Her halde o da en kısa zamanda elinize geçer. Dün de yani 5 Ekim 2018 günü, bu eserlerin verdiği sevinç kadar beni sevindiren güzel ve kıymettar mektubunuz elimize ulaşmış oldu. Evet, gerçekten böyle zamanlarda bir selâm, bir nefes, bir hal-hatır sorma kıymetlidir. Bir de sizler gibi çok, ama çok kıymettar ağabeylerimizden o güzel ve manalı mektubun gelmesi bir o kadar sevinç katıyor. Bizleri çok mutlu ettiniz. Bizlere huzur nasip olmasına vesile oldunuz. Bizlere nefes oldunuz. Rabbim de sizleri iki cihanda mutlu, huzurlu eylesin. Cenneti ile Cemalullah ile şerefyab eylesin.

Değerli Hasan Ağabey,

Bizleri kardeş görüp bir ağabey selâmı gönderdiniz. Uzun yıllardır böyle bir güzelliğe vesile oluyormuşsunuz. Sizlere ve sizlerle beraber koşuşturan bütün ağabeylere, kardeşlere, hanım kardeşlere Rabbimden muvaffakiyetler ve başarılar nasip etmesini niyaz ediyorum. Gerçekten çok güzel ve bir o kadar değerli bir güzelliğe vesile oluyorsunuz. Hiçbir söz ve cümle yaptığınız bu hizmetlerin güzelliğini anlatmaya yetmez. Rabbim sizlere maddî-manevî güç ve kuvvet nasip eylesin. Sizleri hizmetlerinizde her daim muvaffak kılsın.

Kıymetli ve Muhterem Hasan Ağabey,

İnşaallah mektubunuza ve zat-ı âlinize yakışır bir cevap olmuştur. Her daim duâlarımız sizinle. Rabbim sizleri başımızdan eksik etmesin.

Evet ağabey, Medrese-i Yusufiye psikolojisine uygun eserlerden bahsetmişsiniz. Eğer mümkünse sizlere sıkıntı ve zorluk vermeyeceksek hem o eserler hem Mustafa Ağabeyden ve benzeri kitaplardan da istifade etmek isteriz. Bir de Cevşen-i Kebir ve eğer imkân dahilindeyse kelime mealli bir Kur’ân-ı Kerîm talebinde bulunmak istiyorum. Rabbim sizlerden razı olsun.

Duâya çok muhtaç kardeşiniz

Hasan TOPÇU

T-1 Kapalı Cezaevi Şakran, Aliağa, İzmir

Not: Mektuptaki isim ve adresler değiştirilmiştir.

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