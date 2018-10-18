"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Yeni Asya ailesine mektup

H. Muharrem OKUR
18 Ekim 2018, Perşembe 00:58
Çok kıymetli ve pek muhterem Hasan Ağabey ve Yeni Asya ailesi,

Allah’ın selâmı, Rahmeti inayeti ve bereketi üzerinize olsun. Rabbim sizleri ve bizleri Hafiz ism-i şerifi ile en güzel şekilde korusun. Sizin şahsınızda bütün Yeni Asya ailesine yazıyorum. Hasan Ağabey çok kıymettar eserleri almış bulunduk. Rabbim milyon kez sizlerden ve vesile olan herkesten razı olsun. Hizmetlerinizi, vesile olduğunuz bu güzellikleri sizlere de aynıyla en güzel surette iki cihanda fazla fazla ikramıyla Rabb’imiz  nasip eylesin. Kıymetli eserler geldi ve arkadaşlar bin bir heyecan ve mutlulukla, kâinata yeni adım atmış bir insan neşesiyle okumaya devam etmekteler. Okunan her bir harf için Rabbim sizlere milyonlarca sevap nasip eylesin.

Pek Kıymettar Yeni Asya Ailesi,

Kitapları aldıktan sonra İstanbul’daki merkezinize bir mektup, bir teşekkür yazısı yazmış oldum. Her halde o da en kısa zamanda elinize geçer. Dün de yani 5 Ekim 2018 günü, bu eserlerin verdiği sevinç kadar beni sevindiren güzel ve kıymettar mektubunuz elimize ulaşmış oldu.  Evet, gerçekten böyle zamanlarda bir selâm, bir nefes, bir hal-hatır sorma kıymetlidir. Bir de sizler gibi çok, ama çok kıymettar ağabeylerimizden o güzel ve manalı mektubun gelmesi bir o kadar sevinç katıyor. Bizleri çok mutlu ettiniz. Bizlere huzur nasip olmasına vesile oldunuz. Bizlere nefes oldunuz. Rabbim de sizleri iki cihanda mutlu, huzurlu eylesin. Cenneti ile Cemalullah ile şerefyab eylesin.

Değerli Hasan Ağabey,

Bizleri kardeş görüp bir ağabey selâmı gönderdiniz. Uzun yıllardır böyle bir güzelliğe vesile oluyormuşsunuz. Sizlere ve sizlerle beraber koşuşturan bütün ağabeylere, kardeşlere, hanım kardeşlere Rabbimden muvaffakiyetler ve başarılar nasip etmesini niyaz ediyorum. Gerçekten çok güzel ve bir o kadar değerli bir güzelliğe vesile oluyorsunuz. Hiçbir söz ve cümle yaptığınız bu hizmetlerin güzelliğini anlatmaya yetmez. Rabbim sizlere maddî-manevî güç ve kuvvet nasip eylesin. Sizleri hizmetlerinizde her daim muvaffak kılsın.

Kıymetli ve Muhterem Hasan Ağabey,

İnşaallah mektubunuza ve zat-ı âlinize yakışır bir cevap olmuştur. Her daim duâlarımız sizinle. Rabbim sizleri başımızdan eksik etmesin.

Evet ağabey, Medrese-i Yusufiye psikolojisine uygun eserlerden bahsetmişsiniz. Eğer mümkünse sizlere sıkıntı ve zorluk vermeyeceksek hem o eserler hem Mustafa Ağabeyden ve benzeri kitaplardan da istifade etmek isteriz. Bir de Cevşen-i Kebir ve eğer imkân dahilindeyse kelime mealli bir Kur’ân-ı Kerîm talebinde bulunmak istiyorum. Rabbim sizlerden razı olsun.

Duâya çok muhtaç kardeşiniz 

Hasan TOPÇU

T-1 Kapalı Cezaevi Şakran, Aliağa, İzmir 

Not: Mektuptaki isim ve adresler değiştirilmiştir.

Bizimle irtibat için: (0532) 471 53 52

Okunma Sayısı: 102
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İngiltere’de “İntiharları Önleme Bakanı” atandı
    📷

    Filistin’de bir Osmanlı yadigarı

    Doktorların elinden sülük tedavisi
    📷

    Fotoğraflar ve Vecizeler...

    İBB adayları kimler olacak?
    📷

    Akıllı Tahta

    Bediüzzaman Mevlidi’ne izin çıkmadı

    Trump: Türkiye'den eğer varsa ses kaydı istedik

    Duayen foto muhabiri Ara Güler 90 yaşında tedavi gördüğü hastanede öldü

    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Öneş'ten Kaşıkçı açıklaması

    Pompeo: Brunson yaptırımlarını kaldırabiliriz

    İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Çin'e Uygur tepkisi

    İsrail, yaptığı hukuksuzlukların televizyonda yayınlanmasını istemedi

    ABD'de Suudi Arabistan için yaptırım çalışmaları

    Trump: Suudi Arabistan'a ihtiyacımız var

    BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura görevinden ayrılıyor

    Türkiye neden deşelemiyor?

    Uysal’dan küçük esnafa destek çağrısı

    Tel Aviv, Riyad yönetiminin yanında

    Marmarabirlik'in zeytin alım fiyatları belli oldu

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    Genel

    İBB adayları kimler olacak?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Salgın bağımlılık: Sigara - 1
    Ahmet BATTAL

    Çıtırtıları duyuyor musunuz?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Kadının huzuru, aile hayatında
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Avrupa Kültür Mirası ve İslam
    Cevher İLHAN

    Suriye’ye akıbetsiz “yeni askeri operasyonlar!”
    Ali FERŞADOĞLU

    “Dilimle ikrar, kalbimle tasdik ettim” demek yeter mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.