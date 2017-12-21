Yeni Asya Takvimi ve Medrese-i Yusufiye

“Bazen bir satırında bir sahife kadar kuvvet var; bir sahifede bir kitap kadar tesir bulunuyor.”

Barla Lahikası

Teknolojinin süratle gelişmesiyle dün ihtiyacımız olan birçok şeye artık daha az ihtiyaç duyuyoruz ya da hiç duymuyoruz. Radyolar, sabit telefonlar, VCD’ler bunun örneklerinden bazıları. Fakslar, mektuplaşmalar, günlük, haftalık, 3 aylık gibi isimlenen takvimler de teknolojinin gelişmesinden etkilenenlerden. Çünkü cep telefonu isimli harika cihazlar artık bu görevleri büyük ölçüde görüyor. Ancak teknolojiden az etkilenen yerlerin başında Medrese-i Yusufiyeler geliyor. Maalesef son iki yılda cezaevlerinde olması lazım gelenden çok fazla sayıda insan var.

Takvimlerin en çok kullanıldığı ve ihtiyaç olduğu yerlerin başında Medrese-i Yusufiyelerin olduğunu düşünüyoruz. Ve Yeni Asya Takvimlerinin bu ihtiyaca en iyi şekilde cevap vereceğine inanıyoruz. Her sayfası Risale-i Nurlardan bir paragrafla birlikte çok güzel ilmî, dinî, ahlakî bilgilerle dolu. Adeta bulunduğu koğuşta hergün imanî derslerin yapılmasına vesile oluyor. Hergün bu takvim sayfalarını okuyan herkes Küçük Sözler kitabını damla damla okumuş oluyor. Birçok yönüyle faydalarına inandığımız bu takvimleri 10 yıla yakındır Medrese-i Yusufiyelere gönderiyoruz.

Bize gelen mektuplardan takvimlerimizle alakalı memnuniyet ifadeleri alıyoruz. Başka şekillerde ulaşamayacağımız en ucra köşelere bile takvimlerimiz vesilesi ile Risale-i Nurların hakikatlerini ulaştırabiliriz. Bu hizmetleri yıllardır yapmaya çalışıyor ve çok güzel dualar alıyoruz. Takvimlerimize geçen bu son 2 yılda daha çok ihtiyaç var. Desteklerinizi bekliyoruz

Takvim adet: 5 TL

100 takvim 350tl

150 takvim 500tl

300 takvim 1000tl

Mektuplarımıza geçiyoruz

MEKTUPLAR

Selamun Aleyküm;

Biz Konya cezaevinden size bu mektubu yazıyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağlığınıza duacıyız. Bizler de sabır ve dua ile bu kara günlerin bir an önce bitmesini temenni ediyoruz. Burada Kur’ân-ı Kerim ile ve Risale-i Nurlarla teselli bulmaya çalışıyoruz. Sizlerin yazılarını da her gün sabırsızlıkla takip etmeye çalışıyoruz. Desteğinizden dolayı teşekkür ediyoruz.

Biliyoruz ki bir musibet insanı Allah’a yaklaştırırsa ona musibet denmez. Allah’dan uzaklaştırdığında musibet denir. Burada geçirdiğimiz günlerimizi sabır, şükür, dua ve tefekkür ile değerlendirmeye çalışıyoruz. Sizlerden ricamız eğer mümkün ise okumak istediğimiz ama maddi imkânsızlıklardan dolayı yeterince ulaşamadığımız Risale-i Nur Külliyatı’nın temini noktasında yardımcı olmanızdır. Eğer imkân yok ise yine de Allah razı olsun. Duanız da bize yeter.

Biz de sizlere dua ediyoruz. Yeni Asya gazetesinin her bir köşesini itina ile okumaya gayret ediyoruz. Allah hizmetlerinizde muvaffakiyetler versin. Allah’a emanet olun. Selam ve Dua ile...

Ahmet BULUR

Kapalı Cezaevi / Konya

Yaklaşık 1 ay önce size bir faks göndererek Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin eserlerini okumak istediğimi fakat maddi durumum yeterli olmadığı için sizden yardım talep etmiştim.

Bir hafta kadar önce göndermiş olduğunuz eserler tarafıma ulaştı. Bu durum bizlerin kuvve-i maneviyelerini takviye etti. Bu sıkıntılı zamanımızda gönlümüze su serperek bizleri çok mutlu etti. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Umarım bu güzel eserlerin hakkını verebilirim. Allah (c.c) sizlerden ebeden razı olsun. Allah (c.c) sizleri hizmetlerinizde ebeden daim ve kaim eylesin. Allah’a emanet olun.

Süleyman ÖZCAN

T Tipi Kapalı Cezaevi/ Manisa

Not: Mektuplardaki isimler ve adresler değiştirilmiştir.

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