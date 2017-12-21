"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ARALIK 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Yeni Asya Takvimi ve Medrese-i Yusufiye

H. Muharrem OKUR
21 Aralık 2017, Perşembe

“Bazen bir satırında bir sahife kadar kuvvet var; bir sahifede bir kitap kadar tesir bulunuyor.” 

Barla Lahikası

Teknolojinin süratle gelişmesiyle dün ihtiyacımız olan birçok şeye artık daha az ihtiyaç duyuyoruz ya da hiç duymuyoruz. Radyolar, sabit telefonlar, VCD’ler bunun örneklerinden bazıları. Fakslar, mektuplaşmalar, günlük, haftalık, 3 aylık gibi isimlenen takvimler de teknolojinin gelişmesinden etkilenenlerden. Çünkü cep telefonu isimli harika cihazlar artık bu görevleri büyük ölçüde görüyor. Ancak teknolojiden az etkilenen yerlerin başında Medrese-i Yusufiyeler geliyor. Maalesef son iki yılda cezaevlerinde olması lazım gelenden çok fazla sayıda insan var.

Takvimlerin en çok kullanıldığı ve ihtiyaç olduğu yerlerin başında Medrese-i Yusufiyelerin olduğunu düşünüyoruz. Ve Yeni Asya Takvimlerinin bu ihtiyaca en iyi şekilde cevap vereceğine inanıyoruz. Her sayfası Risale-i Nurlardan bir paragrafla birlikte çok güzel ilmî, dinî, ahlakî bilgilerle dolu. Adeta bulunduğu koğuşta hergün imanî derslerin yapılmasına vesile oluyor. Hergün bu takvim sayfalarını okuyan herkes Küçük Sözler kitabını damla damla okumuş oluyor. Birçok yönüyle faydalarına inandığımız bu takvimleri 10 yıla yakındır Medrese-i Yusufiyelere gönderiyoruz. 

Bize gelen mektuplardan takvimlerimizle alakalı memnuniyet ifadeleri alıyoruz. Başka şekillerde ulaşamayacağımız en ucra köşelere bile takvimlerimiz vesilesi ile Risale-i Nurların hakikatlerini ulaştırabiliriz. Bu hizmetleri yıllardır yapmaya çalışıyor ve çok güzel dualar alıyoruz. Takvimlerimize geçen bu son 2 yılda daha çok ihtiyaç var. Desteklerinizi bekliyoruz 

Takvim adet: 5 TL

100 takvim 350tl

150 takvim 500tl

300 takvim 1000tl

Mektuplarımıza geçiyoruz

MEKTUPLAR

Selamun Aleyküm;

Biz Konya cezaevinden size bu mektubu yazıyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağlığınıza duacıyız. Bizler de sabır ve dua ile bu kara günlerin bir an önce bitmesini temenni ediyoruz. Burada Kur’ân-ı Kerim ile ve Risale-i Nurlarla teselli bulmaya çalışıyoruz. Sizlerin yazılarını da her gün sabırsızlıkla takip etmeye çalışıyoruz. Desteğinizden dolayı teşekkür ediyoruz. 

Biliyoruz ki bir musibet insanı Allah’a yaklaştırırsa ona musibet denmez. Allah’dan uzaklaştırdığında musibet denir. Burada geçirdiğimiz günlerimizi sabır, şükür, dua ve tefekkür ile değerlendirmeye çalışıyoruz. Sizlerden ricamız eğer mümkün ise okumak istediğimiz ama maddi imkânsızlıklardan dolayı yeterince ulaşamadığımız Risale-i Nur Külliyatı’nın temini noktasında yardımcı olmanızdır. Eğer imkân yok ise yine de Allah razı olsun. Duanız da bize yeter. 

Biz de sizlere dua ediyoruz. Yeni Asya gazetesinin her bir köşesini itina ile okumaya gayret ediyoruz. Allah hizmetlerinizde muvaffakiyetler versin. Allah’a emanet olun. Selam ve Dua ile...

Ahmet BULUR

Kapalı Cezaevi / Konya

Yaklaşık 1 ay önce size bir faks göndererek Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin eserlerini okumak istediğimi fakat maddi durumum yeterli olmadığı için sizden yardım talep etmiştim. 

Bir hafta kadar önce göndermiş olduğunuz eserler tarafıma ulaştı. Bu durum bizlerin kuvve-i maneviyelerini takviye etti. Bu sıkıntılı zamanımızda gönlümüze su serperek bizleri çok mutlu etti. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Umarım bu güzel eserlerin hakkını verebilirim. Allah (c.c) sizlerden ebeden razı olsun. Allah (c.c) sizleri hizmetlerinizde ebeden daim ve kaim eylesin. Allah’a emanet olun. 

Süleyman ÖZCAN

T Tipi Kapalı Cezaevi/ Manisa

Not: Mektuplardaki isimler ve adresler değiştirilmiştir.

Bizimle irtibat için;

Tel: 05324715352

Okunma Sayısı: 250
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    296. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye bu hukuksuzluka bir yere varamaz

    Madem büyüdük bu fedakarlık niye?

    Osmanlı Tarihi kitabı ve Türkçe Sözlük de verilmedi

    Güney Kore Müslümanları

    Ali Fuat Başgil unutulmaz

    Askere 4 ton at eti satmışlar

    İstanbullular trafikte ne kadar vakit kaybediyor?

    Hindistan'da hava kirliliğine 'silahlı' çözüm!

    Hem ilaç hem alkol almış

    Bitcoin karşılığında vatandaşlık veriyor

    Meclis'te 'Man Adası' gerginliği

    İTO'nun yeni başkanı belli oldu

    Bu gece karar açıklanabilir

    IKBY'de siyasi deprem

    ‘Güven timleri’ metrobüste göreve başladı

    AKP'yi işgal davasında 15 askere müebbet

    O kara delik görüntülenecek

    Sığınmacı ''almamak'' için yasa çıkarttılar!

    Edirne'de ekmek zammı ''mahkeme kararı'' ile geri çekildi

    Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe oldu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Türkiye bu hukuksuzluka bir yere varamaz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargı bu girdaptan artık çıkmalı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Güney Cephesinde yazılan destân
    Genel

    Madem büyüdük bu fedakarlık niye?
    Süleyman KÖSMENE

    İman bedel isterse değeri artar
    Caner KUTLU

    En büyük istibdat ilmî istibdattır
    Ahmet BATTAL

    Bu ne? Perhiz. Eee bu ne? Hamaset turşusu!
    H. Muharrem OKUR

    Yeni Asya Takvimi ve Medrese-i Yusufiye
    Genel

    Osmanlı Tarihi kitabı ve Türkçe Sözlük de verilmedi
    Genel

    Güney Kore Müslümanları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.