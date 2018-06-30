Gençler tatilini gazetede geçiriyor

50. yıl çalışmalarına yardım etmek için gazeteye gelen gençler, arşiv çalışmalarına başladılar.

Yaz tatillerini gazetede geçiren gençler neşriyat bölümünden; görsel tasarım hazırlamaya, editörlük, radyo ve 50. yıl çalışmalarımızda faaliyete başladılar. Çalışmalarımız için yeni arkadaşlarımızı bekliyoruz. İki aylık süreçte ayırabildikleri kadar vakitlerini vererek, yaz programına başvurdular. Haziran’ın son haftası başlayıp Kurban Bayramı öncesinde sona erecek olan iki aylık süreyi kapsamasını öngördüğümüz yaz çalışmalarımız için kayıt formları hazırladık. Gençler bu formları doldurarak bize iletebilirler.

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