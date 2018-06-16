Haksızlık karşısında yılmayan ''İnatçı Bir Adam''

FİLM -YORUM: NETİCE KÜBRA GÖRENTAŞ - neticegorentas@hotmail.com

“Cannes Film Festivali’nde Belirli Bir Bakış Ödülü kazanan film, 54. Antalya Altın Portakal Film Festivalinde ise En İyi Yönetmen: Mohammad Rasoulof ve En İyi Erkek Oyuncu: Reza Akhlaghirad ödüllerin sahibi oldu”

İranlı yönetmen Muhammed Resulof’un yazıp yönettiği “İnatçı Bir Adam” filmi, üniversitedeki işinden, haksızlığa karşı çıkmanın sonucunda ayrılan Reza’nın zorlu bir serüvenini anlatıyor. Reza; film boyunca rüşvet, zorbalık, yalan ve kötülüğe karşı koymanın çabası içerisindedir. Film genel hatlarıyla bir karakter üzerinden “İran rejimine ve de toplumuna” ayna tutan bir yapıdan oluşuyor. Reza (Reza Akhlaghirad) üniversitedeki işinden ayrıldıktan sonra eşi Hadis (Soudabeh Beizaee) ve bir çocuğu ile İran’ın uzak bir köyüne yerleşip hayata yeniden başlar. Taşraya yerleşmesinin sebebi ise kötülükten uzak kalmayı istemesidir. Ne var ki şehirdeki kötülükler taşrada da peşini bırakmaz. Reza, bir çiftlik satın alıp Japon balığı yetiştiriciliği yapmaya başlar, ama çiftliğinin yanındaki devletle ve mahalli yönetimle yakın ilişkileri olan özel bir şirket, mahalli hayatı tamamen kontrol altına almıştır. Bu son derece güçlü şirket Reza’nın yoluna taş koymaya kararlıdır. Şirketin varlığını arttırmak için mahalli çiftçileri ve küçük iş sahiplerini zorlayarak varlıklarını ele geçirmeye çalışır. İşe Reza’nın balık havuzunu besleyen nehrin suyunu kesmesiyle başlar. Reza, bir sabah uyandığında bütün balıkların öldüğünü görür. Şirkete karşı tek başına karşı mücadele etmeye başlayan Reza, dürüst ve doğruluktan şaşmayan, her şartta bildiğini okumaktan vazgeçmeyen ve haksızlık karşısında yılmayan “İnatçı Bir Adamdır.”

Film şehir ve taşradaki kötülüğü daha çok siyasî rejim üzerinden anlatmaya çalışmıştır. Son derece cesur söylevleri barındıran film, İran için inanılmaz bir sistem eleştirisini gözler önüne seriyor. Reza Akhlaghirad ise film boyunca soğukkanlı, sağlam duruşu ve başarılı oyunculuğu ile dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl Cannes Film Festivali’nde Belirli Bir Bakış Ödülü kazanan film, 54. Antalya Altın Portakal Film Festivalinde ise En İyi Yönetmen: Mohammad Rasoulof ve En İyi Erkek Oyuncu: Reza Akhlaghirad ödüllerin sahibi oldu.