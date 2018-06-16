Yazın Yeni Asya'dayız

Yaz tatilinde gazetedeki hizmetlerle yakından ilgilenmek isteyen gençler harekete geçti.

50 günlük süreçte ayırabildikleri kadar vakitlerini vererek, yaz programına başvurdular. Haziran’ın son haftası başlayıp Kurban Bayramı öncesinde sona erecek olan iki aylık süreyi kapsamasını öngördüğümüz yaz çalışmalarımız için kayıt formları hazırladık. Gençler bu formları doldurarak bize iletebilirler

Program ne mi yapacaksınız?

Gazetenin hazırlanış safahatında görev almak; haber seçmek, bunları yayına hazırlamak, başlık çıkarmak, sayfaya ne şekilde konulacağını belirlemek; uygun fotoğraf seçimi; yazıların incelenmesi, kontrolü ve editasyonu; çizim, sayfa tasarımı.. Keza dergi muhtevalarının hazırlanması; kapak dosya ve tasarımları; diğer sayfaların tanzimi; yazılarla görsel malzemelerin uyum içinde yerleştirilmesi.. Ve kitap neşriyatında, gelen dosyaların ön incelemeleri; yayınlanmasına karar verilenlerin editörlük ve tashih çalışmaları, kapak ve iç sayfa tasarımları... Web sitelerimiz, sosyal medya hesaplarımız, radyomuz, görüntülü yayına geçiş hazırlıklarımız; diğer dillere çeviriler... Bunların yanında, gazete, dergi ve kitap neşriyatımızın tanıtım, reklam, abone, satış ve pazarlama faaliyetleri; fuarlar ve sergiler; müesseselerimizin idare, işletmecilik, finans ve muhasebe boyutlarına taallûk eden çalışma ve hizmetler. Hepsinde Risale-i Nur’u da çok iyi bilen, hizmet şuuruna sahip, kabiliyetli ve kendi alanlarında uzman genç, dinç, aktif ve dinamik kadrolara ihtiyacımız var. Hizmete talip gençlerimizi, Ramazan Bayramından sonra bir bakıma deneme ve staj niteliğindeki çalışma programları için İstanbul’a, gazetemize bekliyoruz.

