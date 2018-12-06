"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 ARALIK 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Cenaze marşı

Halenur Kurun
06 Aralık 2018, Perşembe 02:09
İnsan bazı hakikatlerin farkına tam varamıyor.

Okuyor, biliyor ve ilme’l-yakîn’i sağlıyor belki. Ancak kimi zaman akılda bulunan bir bilgiden öteye geçiremiyor bazı şeyleri.

Risale-i Nur’daki hakikatlerin de ne kadar hakikî olduklarını içten içe bilsem de insanın göze inen aklı, fikri kendi deneyimlemeden göremez, hissedemez oluyor bazen. Böylece farkına varmadan gaflete dalan bizlere, elhamdülillah Rabbimiz merhameti ile muamele ederek hatırlatıp fark ettiriyor. İlme’l-yakînden ayne’l-yakîne geçmemizi sağlıyor. Ben de geçenlerde bana yaşattırılan böyle bir deneyimi paylaşmak istedim. Ehl-i dünyanın ölüme nasıl baktıkları ile ilgili birçok bahis bulunmakta, Risale-i Nur’da. Korktukları için, adem sandıkları için düşünmek istemeyerek nefislerinin arzuları ile dünyaya dalarak oyalandıklarını… Ölümün hatırlanmak istemeyen bir tabu oluşu.

19. yy Batı Edebiyatı Aynasında Japonya isimli, ismiyle hemhal bir dersimiz var. Bu derste sırası ile farklı alanlarda 19.yy Batısı hakkında sunumlar yapıyorduk. Müzik hakkında sunum yapan arkadaşlar, o dönemin önemli bestecilerini tanıtıp en ünlü eserlerinden biraz biraz dinletiyordu. Nasıl öldüklerinden de bahseden arkadaş tebessüm ile ölümleri ilginç bulduğunu, nasıl öldükleri ile ilgilendiğini bahsedince Hocamız ‘Ölümü ne yapacaksın, hayata, yaşamaya bak’ dedi. Üstad Hazretleri’nin bahsettiği, Risaledeki temsillerde sıkça geçen o soldan gelen vesveseli fısıltıları ilk defa böyle sesli duyuyordum. Beste dinleme sıraları Mozart’ın ölmeden önce bestelemeye başlayıp ölmesi ile tamamlayamadığı; ölümünün ardından eşinin ricası ile bir öğrencisinin tamamladığı Requiem (Ağıt, ölüler için ilâhî) parçasına ve Chopin’in Funeral March (Cenaze Marşı) parçasına geldiği zaman Hocamın 30 saniye bile dinletmeden, ay içimiz karardı modunda durdurup sıradaki konuya geçiyor.

Bu ders boyunca ehl-i dünyanın ölüme bakış açısı hakkında ilmen aklımda bulunan bilgiler, ayne’l-yakîne inkilab ettirildi sanki. Ölüme karşı böyle soğuk bir bakış açısına ve öcü tutumuna karşı tek düşünebildiğim ise ecelin hiç gelmemesini umacağım bir hayat geçirmemek oldu. Daha az günah, daha çok istiğfar, daha çok ibadet ve zikirle meşgul olmak. Ölümü güler yüz ve huzur ile karşılamak; Rabbime yakınlaşmak ve O’nun verdiği sayısız nimetlere değecek bir kul olmaktan geçiyor diye düşündüm.

Ve kapanışı da yakın zamanda okuduğum ve bizlerin halini icazlı bir şekilde ifade eden Mesnevî-i Nuriye’deki Şemme bölümünün sonunda geçen duâdan bir kısım ile yapmak istedim. ‘…Günahlarımı bağışla, çareleri daralan, yüzüne karşı kapılar kapanan, doğru yolda olanların izinde yürümek kendisine güçleşen, ömür günleri tükendiği halde nefsi gaflet, günah ve faydasız amel sahalarında başıboş yaşamaya devam eden kuluna merhamet et.’

Okunma Sayısı: 120
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ekonomide de OHAL yetkisi

    Nobel ödüllü Bilim İnsanı Prof. Smith İsrail'i eleştirdi
    📷

    Fotoğraflar ve Vecizeler...

    ''Yaratıcıya olan kesin inancımızı onaylıyor''

    Soğuk algınlığına bitkisel çözümler

    Harem-i İbrahim’i koruyun

    'Zamlar 2019 yılı için iptal edildi'

    Hızlı kilo verdiren diyetlere uyarı

    TOKİ mağdur ediyor

    ‘Şeb-i Arus’ tescillendi

    Sağlık yasası ne getiriyor?
    📷

    Akıllı Tahta

    Çocuk suçlular ikiye katlandı

    EYT yine AKP-MHP’ye takıldı

    Maaşlara enflasyon zammı gelecek mi?

    ABD düşünce kuruluşu uyarıyor: Çare daha az tüketmek

    Mandela ölümünün 5. yılında anılıyor: Filistin özgür olmadan Güney Afrika özgür sayılmaz

    536 yılında peş peşe gelen musibetler birer ilahi ikaz niteliğindeler

    Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuk ihlallerine artık “dur” denilsin
    Genel

    Ekonomide de OHAL yetkisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yalancıları susturan belgeler konuşuyor
    Genel

    Sağlık yasası ne getiriyor?
    Genel

    TOKİ mağdur ediyor
    Ahmet DEMİRDÖĞMEZ

    Barla’da Yeni Asya Sosyal Tesisleri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Seçim sürecinde kutuplaştırma...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.