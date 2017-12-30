"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Fatih’in Kudüs fermanı

Halil ELİTOK
30 Aralık 2017, Cumartesi
Son zamanlardaki Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in Başşehri ilân etmesi ve BM’in güvenlik konseyinde bu ilâna karşı çıkışları ve veto etmesi, gözleri bir kere daha Kudüs-ü Şerif’e çevirdi.

Kudüs-ü Şerif İslâm’ın en kutsal mekânlarından biridir. 

Hz. Peygamber (asm), yeryüzünde en kutsal mekânları şöyle belirtir: Resulûllah’ın  (asm) azadlısı Meymune (r.anhâ) anlatıyor: “Ey Allah’ın Resulü! Bize Beytü’l-Makdis (Mescid-i Aksa) hakkında fetva ver!” demiştim. Şöyle buyurdular: “Orası mahşer (yani Kıyamet günü insanların toplanacağı) ve menşer (herkesin defterlerinin neşredileceği) yeridir. Oraya gidin ve içinde namaz kılın. Çünkü orada kılınacak tek namaz kendi dışındaki yerlerde kılacağınız bin namaz gibidir.”

Ben tekrar sordum: “Ben oraya gitmeye muktedir olamazsam ne yapmalıyım?” Şu cevabı verdi: “Ona kandil yağı bağışlarsın, aydınlatılmasında kullanılır. Böyle yapan da oraya varan gibidir.”

Mescid-i Aksa’da kılınacak namaz hususunda bir başka hadiste de şöyle buyrulmuştur: “Mescid-i Haram’da kılınan bir (rekât) namaz, yüzbin (rekât) namaza bedeldir. Mescidimde kılınan bir (rekât) namaz bin (rekât) namaza bedeldir. Beytü’l-Makdis’te kılınan bir (rekât) namaz beşyüz rekât namaza bedeldir.”

Bir başka hadis-i şerifte yine şöyle buyrulur: Abdullah İbn-i Amr (ra) anlatıyor: Resulullah (asm) buyurdular ki: “Hz. Davud’un oğlu Süleyman, Beytü’l Makdis’in inşaatını tamamlayınca Allah’tan üç şey talep etti: “Allah’ın hükmüne muvafık düşecek şekilde hüküm vermek, kendinden sonra kimseye nasip olmayacak bir saltanat, bu mescide sırf namaz kılmak niyetiyle gelenleri günahlarından temizlenerek annelerinden doğdukları gündeki gibi olmaları.

Resulullah ilâve etti: “İlk ikisi verilmiştir, üçüncünün de verildiğini ümit ediyorum.”

Bu vesileyle Kudüs’ün kadim geçmişine de bir göz atmak gerekir. Bunun için Fatih Sultan Mehmed’in Kudüs’deki mukaddes me- kânlarla alâkalı Kudüs Rum Patrikhanesinde ve bir sureti de Osmanlı arşivinde bulunan Ferman- dan bahsetmek istiyorum:

“Mucibince amel oluna; her kim hatt-ı Humayun-ı sa’adet-makrunu fesh ederse, Allah’ın lânetine uğrasın.

Allah’ın izni ve Hz. Peygamber’in (asm) mânevî yardımı ile İstanbul’u feth edince, dünyanın değişik bölgelerinden şahlar ve krallar, fethi tebrik için elçiler gönderdiler. Bu arada Kudüs’te bulunan Rum Patriği Atnasiyos da, kendi rızasıyla kapıma gelip, daha önce Hz. Pey- gamber’in (asm) mübarek eliyle imzalı emrini; Hz. Ömer’in Küfi hattıyla yazılmış fermanını ve eski padişahların verdikleri fermanları ibraz ederek, Kuds-ü Şerif’te bulunan içerideki ve dışarıdaki Kamame Kilisesi başta olmak üzere bütün namazgâhların ve ziyaretgâhların aynen tasarruflarında kalmasını rica eyledi.

Ben de buyurdum ki; eskiden ihsan olunduğu üzre, içeride yer alan Kamame Kilisesi ile bütün namazgâhları ve ziyaretgâhları; Gürci Manastırı olan Mar Yakup; Kudüs dışında yer alan manastırlar ve kiliseler; Hz. İsa’nın doğduğu yer olan Beytullahm’deki Büyük Kilise; mağara ve Kilisede yer olan üç kapı tasarruflarında ola.

Hıristiyanların Kudüs’teki bütün patrik, papaz ve yamakları, bac, haraç ve diğer örfi ve şeri vergilerden muaf olalar.

Bütün bu haklar ve hürriyetler, Hz. Peygamber (asm), Hz. Ömer ve eski padişahlar tarafından ihsan olunduğu gibi, benim fermanım ile de verilmiştir. Tasarrufumda ve hükmüm altında bulunan bütün valiler ve adamlarım buna riayet edeler. Kimseyi rahatsız etmeyeler.”

Okunma Sayısı: 127
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    305. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Adalet beklerken zam geldi

    AİHM durumun farkında değil

    Suriye’deki savaşta 2017 bilançosu

    Hollanda'daki gündem olan 'gerilim' ile ilgili yeni gelişme

    Liselere geçiş sınavının tarihi açıklandı

    "Bu, tahliyeyi önleme operasyonudur"

    SSM'den S-400 ile ilgili açıklama: Haber ve yorumlar gerçeği yansıtmıyor

    Mesai bittiği için cezaevinden çıkamadılar

    Eski 3. Ordu Harekat Kurmay Başkanı Çağlar hakkında karar

    Asgari ücret yine hayal kırıklığı

    Türkiye'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne tepki: Kabul edilemez

    İsrail, gazeteciler ve sağlık ekiplerine de ateş açtı: 7 yaralı var!

    Meral Akşener'den dikkat çeken S-400 açıklaması

    Güncellenen ByLock listesine göre yeni tahliyeler

    ‘Küçük Prens’ de yasak

    ByLock tuzağı ile ilgili yeni KHK geliyor

    Gül, Erdoğan'ın eleştirilerine cevap verdi

    S-400 anlaşması imzalandı

    Yeni yılda köprü ve otoyola da zam geldi

    Mülteci çocuklar ısınmak için çamaşır makinesine sığındı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ergenekon hâkiminin tarihî uyarıları
    Genel

    AİHM durumun farkında değil
    Süleyman KÖSMENE

    Maksadını aşan bir makale
    Genel

    Adalet beklerken zam geldi
    Cevher İLHAN

    Fitneyi ateşleyip daha da yaygınlaştırır
    Mehmet ÇETİN

    Her sabah bir melaike çağırıyor: “Yine bir muhasebe vakti geldi!
    Ali FERŞADOĞLU

    İktisatsız ve adaletsiz davrandığımızdan musîbetleri çekmiyor muyuz?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Söz senetti(r)
    Genel

    ‘Bediüzzaman yol göstericidir’

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.