Yedinci Asrın Din Müceddidi Mevlânâ Celâleddin-i Rumî; (h. 604-672/ M.1207-1273) yıllarında yaşamıştır.

Mücedditler yaşadığı asrın yüzyılın ihtiyacını insanların anlayacağı dillerden anlatmışlar ve yazmışlardır. Mevlânâ asrının ihtiyacı olan Mesnevî-i Şerifi yazmıştır. Asrımızın Müceddidi Bediüzzaman, Risale-i Nur’u günümüzün ihtiyacına göre yazmıştır. Veya yazdırılmıştır.

Çünkü; Bediüzzaman Mesnevî-i Nuriye adlı eserinde şöyle ifade eder: “Hz. Mevlânâ, Benim zamanımda gelseydi, Risale-i Nur’u; Ben onun zamanında gelseydim Mesnevî’yi yazar- dım. O zaman hizmet Mesnevî tarzındaydı. Şimdi ise; Risale-i Nur tarzındadır.”1

Mevlânâ, bütün sözlerini duyarak söylemiş ve eserlerini yaşayarak vermiştir.

Mevlânâ bir sözünde şöyle ifade eder: “Bizim Mesnevimiz, vahdet dükkânıdır. Allah’tan gayri ne görürsen; o puttur.”

Hayatını “Hamdım, piştim, yandım” sözleri ile özetleyen Mevlânâ 17 Aralık 1273 Pazar günü Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.

Mezar yeri olarak, Selçuklu Sarayının Gül Bahçesi seçildi. Halen müze olarak kullanılan Mevlânâ Dergâhı’ndaki bugünkü yerine defnolundu.

Mevlânâ’nın cenaze namazını Mevlânâ’nın vasiyeti üzerine Sadreddin Konevî kıldıracaktı. Ancak Sadreddin Konevî çok sevdiği Mevlâ- nâ’yı kaybetmeye dayanamayıp cenazede bayıldı. Bunun üzerine, Mevlânâ’nın cenaze namazını Kadı Sıraceddin kıldırdı.

Mevlânâ ölüm gününü yeniden doğuş günü olarak kabul ediyordu. O öldüğü zaman sevdiğine yani Allah’ına kavuşacaktı. Onun için Mevlânâ ölüm gününe düğün günü veya gelin gecesi manasına gelen “Şeb-i Arûs” diyordu ve dostlarına ölümünün ardından “ah vah edip ağlamayın” diyerek vasiyet ediyordu.

Hz. Mevlânâ’nın Vasiyeti:

“Size, gizlide ve açıkta Allah’tan korkmayı, az yemeyi, az uyumayı, az konuşmayı, isyan ve günahları terk etmeyi, oruç tutmayı, namaza devam etmeyi, sürekli olarak şehveti terk etmeyi, bütün yaratıklardan gelen cefaya tahammüllü olmayı, aptal ve cahillerle oturmamayı, güzel davranışlı ve olgun kişilerle birlikte bulunmayı vasiyet ediyorum. İnsanların en hayırlısı, insanlara yararı olandır. Sözün en hayırlısı, az ve anlaşılır olanıdır.”

“Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız, bizim mezarımız âriflerin gönüllerindedir.”



Dipnot:

1- Nursi, Mesnevî-i Nuriye, s. 7.