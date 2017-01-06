"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

Biz hangi engelli grubuna dahiliz?

Hâlime EDİP
06 Ocak 2017, Cuma
Herkes düşünür, kimisi peyderpey ilerleyen ve gelişen bir zekâyla, kimisi üç yaşındaki bir çocuğun aklıyla bütün ömrü boyunca.

Herkes sever, bazısı gönülden, bazısı geçerek gönülden, yârden, kendinden...

Herkes duyar... Herkes bakar ve görür... Herkes yer ve içer... Fakat herkes bütün bu eylemleri farklı şekillerde gerçekleştirebilir. Ve bu farklı gerçekleştirmeler birer eksiklik değildir. Türkiye’deki bir ailenin sofrasındaki olmazsa olmazı pilav, Afrika’dakinin Hindistan cevizidir. Bu iki aile kendi sofralarına bakarak diğerine ‘sofralarında hiçbir şey yok, bunlar yemek yemiyor’ diyemez, dememelidir.

Kusurlu yaratılma yoktur yeryüzünde. Bütün noksanlıklardan münezzeh olan Zât, noksan olan bir şekilde yaratmaktan da münezzehtir muhakkak. Mademki Allah Bari’dir, noksansız yaratandır, o halde bir şeye noksan, eksik, kusurlu en nihayetinde engelli yaratılmış demek, Allah’ın Bari ismine itimat etmemektir. Noksan ya da eksik dolayısıyla engelli şeklinde tanımlanan durumlar aslında Hâkim isminin bir tecellisi yani hikmetli bir yaratılmadır. Yerinde ve isabetli. Belki bakan kişinin algısında (dar bir bakış açısı ile yorumlayışında) bir noksanlık vardır. Meselâ, insanın 21. kromozon çiftinde fazladan bir kromozomun bulunması halinde kişinin mutlak surette down sendromlu olması ve bu olayın hiç istisna göstermeden gerçekleşmesi mutlak surette, sürekli olarak kusursuz bir kural içerisinde yaratılmayı gösterir bize. 

Engelli kelimesiyle bir alıp veremediğim yok elbette. Fakat engelli kelimesine yüklediğimiz anlamlar ve o anlamalara dayanarak sergilediğimiz tavırlar yok mu? İşte onlar... Onlarla aram hiç iyi değil son yıllarda. ‘Sen yapamazsın, sen edemezsin, sen oynayamazsın, sen o yolu yürüyemezsin’’ ve daha niceleri. Sanki ‘ol’ emrinin Sahibi’nin hükmü altında değil de el, kol, aklın tasarrufunda yapma, etme, oynama, yürüme eylemleri. Söyleyenler de sanki kendilerinde bütün uzuvlar var olduğu için yapabiliyorlar bütün bu işleri!.. Komik değil mi?

Peki ya gerçek kusurlu/engelli nedir? Bir şey neye göre eksiktir? Kusurlu saydıklarımız kime göredir? Engelli olmanın standardı nedir?

İnsan olmanın kriteri iki bacak, iki kulak olmadığı gibi engelli olmanın kriteri de bunların yokluğu değildir elbette. Burada önemli olan, birilerine engelli deyip dememek değil, o kavrama yüklediğimiz anlamdır.

Verilenlerle ölçülmez kusurlu olup olmamak, esas ölçüt verilenleri kusurlu kullanıp kullanmamak. Gerçek engel, insana verilen her bir duygu, düşünce, el, kol, akıl vs. yerinde (Allah adına) harcamamak. Bir lütuf ve ihsan ile bize dercedilen bütün maddî manevî istidatlarımızı Yaratıcı’ya yöneltmemek, O’nun yolunda, O’nun adına işletmemek ve değerlendirmemek kusurların en büyük ve kalıcı olanı...

Kâinat üzerindeki her bir oluşun Esma’sına gözünü kapayana görme engelli denilmez mi? Kulağını Kur’ân ve iman hakikatlerine kapayana ve duymayana işitme engelli diyebildik mi? Ayağını camiden kesip de harama yol alana yürüme engelli dedik mi? Kendini ev halkı/çalışanları/öğrencileri üzerinde ‘malik’ zannedip dilediği gibi terör estiren zata, ruhî bunalımları olan bir paranoyak teşhisi koydu mu doktorlar?

Peki, soruyorum bize:

Biz bu yukarıda sayılanlardan hangisiyiz? Hangi engelli grubuna dâhiliz? Hiç biri değilsek, bu engelli kardeşlerimize karşı ne kadar hassas davranıyoruz ve onların engellerini gidermek adına ne kadar çaba sarfediyoruz?

Soruyorum; size, bize, nefsime, fikrime, hislerime... 

Okunma Sayısı: 571
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Ahrar Fırkası

    06.01.2017 02:34:43

    Nefsim ile birlikte dinle "yetmez mi dert derman sana " Hastalar Risalesi ni farklı bir nazardan farklı bir pençereden bakmaya vesile;Manevi marazların maddi imtihanların örümcek ağı hükmündeki suretlerine takılıp boğulmanın neticesi enfüse dair hoş bir hasbi hal asıl hastalık mahâl-i İman olan kalbin milletin baş hastalığı olan İman zaafından açığa çıkan mana-i isminde boğulma Mana-i Harfi ile okumaya vesile olması açısından güzel bir yazı...

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Kar başladı, İstanbul’da trafik felç!

Şırnak'tan acı haber: 2 şehit

Beşiktaş saldırısı soruşturmasında yeni gelişme

Yassıada avukatlarından Mehmet Yağcı vefat etti

''Evlilik programları kadın haklarına aykırı''

Cuma Hutbesi’nde teröre karşı birlik olma çağrısı

Bakan Işık'tan flaş İncirlik açıklaması

Türkiye'nin gündemi oldu

İzmir şehitleri dualarla...

İzmir'deki saldırıyla ilgili yeni gelişme

Adını galaksiye yazdırdı

"Bayrak Şairi" Arif Nihat Asya rahmet ve dualarla yâd ediliyor...

136. gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı'nın bilançosu açıklandı

Yükseliş ve yeni rekorlar devam ediyor: Altın, Dolar ve Euro'da son durum?

Meteoroloji'den İstanbul için önemli uyarı!

Komisyon havanda su dövdü

Suriye ve Irak’la sil baştan

Elektrikler neden kesiliyor?

Günün Osmanlıca Vecizesi

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

OHAL değişimi
Genel

Komisyon havanda su dövdü
Faruk ÇAKIR

Suriye hatasını itiraf
Cevher İLHAN

Terörün kaynağı araştırılmalı...
Genel

Suriye ve Irak’la sil baştan
Sebahattin YAŞAR

Cennetî atmosfer
M. Latif SALİHOĞLU

İnönü Muharebesi ve İsmet Paşa
Risale-i Nur'dan

Kavga kapısını kapamak için, faiz kapısını kapayınız
Genel

41 ilde eş zamanlı 'polis okulu' operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı!
Genel

Adını galaksiye yazdırdı

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.