İnsan ve İslâm

İnsan, şöhretle, servetle, makam sahibi olmakla, hakikî insan olmaz.

İnsanı insan eden değerler vardır. İç ve dış dinamikler sağlam esaslar üzerine ikame edilmeden hakikî bir insan profili ortaya çıkmaz. Maddî ve manevî yapı taşları bilinmekle ve tanınmakla ancak insan kendini tanır, hakikate ulaşır. Duygularını kontrol altına almadan insanî değerlere ulaşılmaz. Hırsı, aklını devre dışı bırakmış, menfaati manevî hayatını zehirlemişse, elde ettiği şeyler insanı mutlu etmeye yetmez.

Hırs, şehvet, şöhret ve servet insanı etkileyip başını döndürebilir, ama eğer istikametle helâl daireye iktifa etmezse kalbi öldürür, ruhu söndürür ve insanî değerleri erozyona uğratır. “İman insanı insan eder, belki de insanı sultan eder” sözü bir mihenk taşı gibi insanî gelişmenin özüne vurgu yapar. Bediüzzaman “İslâmiyet insaniyet-i kübradır” ifadesiyle medeniyet projesinin dayandığı noktayı dile getiren şifreye dönüşür. İman, ilim, din, hayat ve eğitim insan eksenli bir yapıyı önceler.

Napolyon; “Mutluluğa asla inanmadım” der. İnandığı değerler ile yaşadığı değerler arasında uçurumlar olanlar ve bu ahengi kuramayanlar bu bedbahtlığı yaşıyorlar. Oysa mutluluk o kadar uzakta değil, yanı başımızdadır. O’nu bulmak için, inanmak lâzım insan olmak lâzım. “O’nu tanıyan ve itaat eden, zindanda da olsa bahtiyardır. O’nu unutan sarayda da olsa bedbahttır” sözü de insanı mutluluğa götüren gerçek bir formül gibidir.

Nemrut ve Firavun gibi olanlar, hiçbir zaman hakikî olarak tatmadıkları insanî erdemleri onları heva ve nefsin zebunu olarak mutsuz yapmıştır. Hayatları gibi ölümleri de bu bedbin ruh halini gösteriyor.

İnsanlık ufkunun gerçek yıldızları olan; enbiyalar, asfiyalar ve evliyalar insanlık âlemi için, önder, rehber ve kılavuz olmuşlardır. Hakaik-i imanın özelliklerini ve ahlâk-ı İslâmiyenin güzelliklerini uygulamalarıyla göstererek ayna olmuşlardır. Dünyada huzur, ahirette sürûr ancak imanla mümkün. Zira, “İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder.” Bu durum insanlığın adeta mutluluk haritasındaki konumunu belirleyen bir pusula gibidir.

İslâmın dayandığı temel insanî değerler vardır. İslâma giden yol insanlıktan geçer. İslâmiyet elbisesi insanlık bedeni üzerine giyilir. İyi bir insan olamayan, duyarlı bir Müslüman olamaz. “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır” hadis-i şerifi hakikî insanlığın kıvamını dile getirdiği için, pek manidardır. İyi bir insan kime denir ve iyi bir insanın ölçüleri nelerdir?

İyi bir insan; iyi bir dost, vefalı bir arkadaş, candan bir yoldaş, hakikî bir sırdaş olur.

İyi bir insan; insanları sever sayar, onların menfaatlerini kendi menfaatine tercih eder.

İyi bir insan; bir merhamet çeşmesi, bir şefkat abidesi, bir himmet şemsiyesi gibi onlara müzahir olup insanları her türlü tehlikelerden muhafaza etmeya çalışır.

İyi bir insan; yara açmadan yararlı olup tedavi eder, dert olmadan dert ortağı olur.

İyi bir insan; yüzünde gülümseme, dilinde hikmet, candan, samimî, içten, duyarlı, etrafına daima pozitif enerji yayar.

İyi bir insan; kaba saba değil, nazik, zarif ve arif olur. Yumuşak huylu, hoş geçimli, baldan tatlı dillidir.

İyi bir insan; örnek ahlâk sahibi, üstün meziyetleriyle model alınacak muallimdir.

İyi bir insan; vicdan sahibi, fazilet erbabı, edeb ve haya ile bezenmiş, insanları Hakk’a çağıran ve hakikate motive eden mücahiddir.

İyi bir insan; iyi bir baba, geçimli bir eş, ince anlayışlı bir komşu, âdil bir ortak, hakperest bir akrabadır.

İyi bir insan; hareketleri dengeli ve tutarlı, baktığınız zaman karşısındakine güven aşılayan, sempatik, doğru sözlü ve temiz olandır.

İyi bir insan iyi bir eğitimci, iyi bir eğitimci de iyi bir insandır. Özü sözü bir, içi dışı bir, kalbi ameli bir olup, ahenk içerisinde bulunandır.