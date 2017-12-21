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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ARALIK 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

İttihad’dan Yeni Asya’ya

Hanefi Örnek
21 Aralık 2017, Perşembe

“İman insanı insan eden bir nurdur,

İttihad-ı İslam bize o nurdur.

İhlasla demlenir bu şanlı dava,

Yeni Asya ve İttihad bize sürurdur..”

Yakın 50 yıllık geçmişe damga basan Yeni Asya’nın öncüsü İttihad Gazetesi bugüne uzanan sürecinde bağrında çok büyük sırları barındırıyor. Yakın tarihin kodlarına girdiğimiz zaman gerek Türkiye’de , gerek Aem-i İslam’da, gerekse dünyada olan olaylara karşı nurun perspektifinde çok önemli analizleri yaptığını görüyoruz. Elimizde muhteşem bir arşiv var. Sosyal, siyasi, kültürel, ekonomik hayatımıza ait bütün dökümanların kaydedildiği bir arşiv. Bu yakın 50 yıllık tarihte araştırma yapmak isteyenlere çok zengin bir hazine olduğunu görüyoruz. Yeni Asya ve İttihad vizyonu gerek vurucu manşetleriyle değerler analizleriyle kıymetli yazı dizileriyle yakın tarihimize ışık tutuyor. Risale- i nurun tercümanlığını üstlenen bu muhteşem kadronun büyük bir tarihi vazife icra ettiğini görüyoruz . akkı hakikati hürriyeti adaleti meşvereti esas alan bu duruş sadece nurcuların değil müslümanların ve vicdan sahibi olan tüm insanların yüzünü ak eden bir duruş arz etmektedir. İstikrarlı, istikametli, ihlaslı bir çizgi feragat ve fedakârlıklarla geçen bir yayın hayatı, islamiyetin izzet ve şeametiini haykıran cesur ve tavizsiz bir ses.Hakikatin gür sesi. Bu 50 yıllık yayın çizgisinde Türkiye’de ve dünyada çok önemli olaylar olmuştur. Gerek içeride, gerekse dışarıda hakim olan cereyanlara karşı daima imanın islamın saffetini, uhuvvet ve muhabbetin hakikatını haykırmıştır. Ve bu cereyanları deşifre eden ortaya çıkaran Risale- Nur’un Medyadaki Dili olan bir performans sergilemiştir. Ve Alem-i islam’da oynanan oyunlarda hakkı ve hakikati haykıran bu yiğit ses daima nur talebelerinin o nurlu duruşunu tavizsiz çizgisini ve Üstadımızdan aldıkları istikamet ve sadakati göstermesi bakımından çok manidardır. Yüzümüzü öne eğdiren ve kara leke olacak hiç bir iz yoktur. Yüzümüz ak, alnımız açık elhamdülillah. İttihad’ın çıkmasını sağlayan asıl düşünce Alem-i islamda İttihad-ı İslam’a giden yol hedeflenmiştir. Şuanki yaşadığımız süreçte İttihad’a ne kadar ihtiyacımız olduğu aşikardır. İttihad’ın enerji ve vizyonunu Yeni Asya’da canlı ve taze bir aksiyon olarak aksetmeliyiz. Bu gaye nurlu başlarda bir sevda uhuvvet ve muhabbet dolu kalplerde bitip tükenmeyen bir dava aşkı olarak devam edecektir. Yeni Asya’nın yayın çizgisinde İttihad’ın ruhu var. İttihad yaşıyor ve yaşayacak. İttihadla, ittifakla nice kutlu, nurlu, onurlu yıllara...

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