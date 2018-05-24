"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Medresetü’z-zehra’da Ramazan’ı yaşamak

Hanefi Örnek
24 Mayıs 2018, Perşembe
Medresetü’z-zehra fıtrata dayalı nebevî terbiye, tasfiye ve takviye sisteminin adıdır.

Gündemi hayatın her alanını kuşatır. Hedefi saadet-i dareyndir. İmanın nuruyla, Kur’ân dersini Resulullah’ın (asm) talimiyle bize uzanan bir eğitim anlayışıdır. Bu anlayışa göre temel direkler şunlardır; Dinin direği namazdır. Ruhun direği oruçtur. Aklın direği Marifetullah’tır. Malın direği zekâttır. İçtimaî hayatın direği Hac’dır. Oruç, bu terbiyede çok önemli yer tutar. 

Oruç, ruhî dinamikleri besleyen muazzam bir ibadettir. Ramazan orucu, diğer bütün oruç şekillerini bağrında toplayan bir Samed sofrasıdır. Ramazan ayı bu bağlamda bütün ayların sultanı olarak zikredilmiştir. Recep Allah’ın ayı, Şaban Peygamberimizin ayı, Ramazan ise mü’minlerin ayı olduğu Allah Resulü (asm) tarafından ifade ediliyor.  Sair vakitlerde yapılan ibadetlere 1’e 10, Recep’te 100, Şaban’da 300, Ramazan’da ise 1000 sevap yazılacağını çeşitli kaynaklarda söyleniyor. Eşsiz, muhteşem bir fırsatlar hazinesi olduğu görülmektedir. 

Ramazan’ı canı gönülden karşılayıp, yaşayan her mü’min, ahiret hesabına çok büyük bir kâr elde eder.  Ramazan azdan çoğu, fenadan bekayı çıkararak, sonsuzluğa mayalar. Ramazan, iradeyi ibadetle gemlemek, sabırla dizginlemektir. Ramazan, zihnin kodlarına Marifeti şırınga etmektir. Ramazan, hisleri Allah sevgisiyle beslemek, Aşk-ı Resulullah’ta (asm) taçlandırmaktır. Ramazan lâtifeleri ile ebediyet  ufkuna yürümektir. Ramazan, nefsi terbiye, kalbi tasfiye, ruhu takviye etmektir.

Ramazan Mektebi, toplumu tepeden tırnağa rahmetin renkleriyle boyar. Zenginden fakire köprüler kurar. Herkesi aynı sofrada, aynı safta buluşturur. Bu noktada, sosyal dokuyu şefkat, merhamet ve sevgiyle tamir ettirir. Ramazan orucu, eğitimin iki ayağı ile pasif ve aktif unsurları birleştirir. Toplumu inandığı değerleri yaşama pratiğine kavuşturur. Ramazan sahurunda, insanın ruhuna damlayan uhrevî bir sihir var. Bu esrar yumağı, ruhları zikir, fikir, şükürle coşturur, camilere koşturur.  Ramazan’ın iftarları da kalbi, ruhu, aklı, nefsi, lâtifeleri bir emire odaklar. O’ndan emir bekler. Halis kulluğun özü budur. Bediüzzaman Hazretleri, en güzel orucun tarifini  şu şekilde yapmaktadır, “Orucun ekmeli ise: Mide gibi bütün duyguları; gözü, kulağı, kalbi, hayalî, fikrî gibi cihazat-ı insaniyeye dahi bir nevi oruç tutturmaktır” 1

Ramazan okulu’na kaydolan bir Müslüman, bayram diplomasını alarak kulluğunu taçlandırır.  Birde Leyle-i Kadir’i idrak ederse, iki kat Allah’a kulluk etmiş olur. Ramazan, kulun Ahiret olimpiyatlarına nefsini hazırlayan bir uhrevî perhiz, ruhî bir antremandır. Madalyayı ise, her mü’min imanın derinliği, ibadetinin samimiyeti ve ihlâsı derecesinde alır. Ramazan-ı Şerif, Cennetin dünyaya düşmüş izdüşümü gibidir. İnsanı Nurlar’a gark eder, feyizlere boğar.

Bütün Âlem-i İslâmın Ramazan-ı Şeriflerini tebrik eder, dünya ve ahiret saadetlerine vesile olmasını Ehad-ı Samed’den niyaz ederim.

Dipnot: 1) Mektubat, s. 572.

Okunma Sayısı: 1503
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Demirel'in yaptığı köprüden 11 liraya geçiyorum da seninkinden niye 114 liraya geçiyorum'

    Gönüllü kadın doktor da Gazze sınırında şehit oldu...

    Tarihi görüşmenin günü netleşti

    Erdoğan'dan 'Uber' açıklaması

    'Sandıklara hep beraber sahip çıkacağız'

    Cezasızlık zalimlerin en büyük gücü

    Sistem ve müfredat sürekli değişiyor: Eğitim dikiş tutmuyor

    Ne kadar demokrasi, o kadar para

    Suriye İnsan Hakları Ağı: 5 ayda 4166 sivil öldü!

    Minaresi tahtadan...

    Akşener: Çaycı, çorbacı hapiste

    ‘Adalet yoksa zulüm vardır’

    Eifel’de alarm durumu: Hayvanat bahçesinden kaçtılar!

    'Diğer adayları niye hiç göstermiyorlar?'

    Dışişleri Bakanlığı: Bu alçak saldırıyı kınıyoruz

    Giresun'daki operasyonun detayları ortaya çıktı

    Şehit Eren Bülbül'ün acılı annesi Ayşe Bülbül'den açıklama

    '10 bin mahalle bekçisi daha alınacak'

    Cuma hutbesi için tercih edilen önemli konu

    559. maçına çıkan Türkiye'nin rakibi Tunus

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Allah Adildir; kimsenin âhını, kimseye bırakmaz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2002’nin 2018 izdüşümü
    M. Latif SALİHOĞLU

    ‘Siyaset aşkı’ neler yaptırıyor, neler...
    Genel

    Demirel: Temel hakları düzenleyen KHK olmaz
    Genel

    Öyleyse OHAL neden devam ediyor?
    Serdar Ahlatcı

    Ramazan’da iyilik meleği olmaya var mısınız?
    Cevher İLHAN

    “ABD ile işbirliği”yle oynanan oyun
    Faruk ÇAKIR

    Ekmek yok, silâh verelim!
    Süleyman KÖSMENE

    Bu ay Allah kelâmını nasıl dinleyelim?
    İbrahim ERSOYLU

    Diyanet, cemaat ve tarikatlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.