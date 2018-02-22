Yeni Asya okulu

Yeni Asya, dâvânın izzetini koruyan gazete.

49. yılında ilk gün çıktığı aşkla, şevkle tercümanlığını yaptığı Risale-i Nur dâvâsının bayrağını dalgalandırıyor. Yarım asırdır eğitim veren bu okul, hak ve hakikatin vicdanda makes bulması için canla, başla çalışıyor. Toplumu ayakta tutan insanî değerlere vurgu yaparak, iman ve İslâmiyet esaslarını istikrarlı şaşmaz çizgisiyle neşriyatı ile katkılar sunuyor.

Demokrasi mücadelesinde hak, hukuk, adalet, meşveret diyerek statükoya karşı çok önemli mücadele yürütüyor. Bu bakımda daima malûmların yanında, terör ve zalimlerin karşısında yayın hayatı sergilemiştir.

Risale-i Nur hareketinin medyadaki dili olma vasfıyla, iç ve dış düşmanların hedefi haline gelmiştir. Millî iradeye ipotek koyan, ihtilâl ve teşebbüslere karşı daima dik durmuş, bu yolda büyük bedeller ödemiştir.

Yeni Asya, Anadolu’nun sesi, nefesi olmuştur. Tertiplediği her seminer, panel, konferanslar birlik ve beraberliğe götürmüştür. “Gayemiz vatan sathını bir mektep yapmaktır” diyerek eğitim ve kültür hayatımıza büyük destek olmuştur.

Referans kaynağı Kur’ân tefsiri olan Risale-i Nur’u neşrederek, önemli eserlere imza atmıştır. Yeni Asya yazıyorsa doğrudur. Bu onun varlık sebebidir. Filtreleri sağlam, feraset dürbünleri berrak, analizleri şeffaftır.

Yeni Asya Nurcuların amiral gemisidir. Bu geminin kaptanı ve başyazarı Asrın imamı Bediüzzaman Said Nursî’dir. Meşveret ve şûrâyı esas almıştır. Her şey meşveretle yönetilir. Ortak akıl ve düşünce ile idare edilmektedir. Bu dünyada eşi benzeri olmayan bir modeldir.

Bahtın açık olsun Yeni Asyam. Sayfaların nurlarla dolsun. Nice 49. Yıllara erişsin mücadelen. Kutlu, mutlu, onurlu yıllara..

