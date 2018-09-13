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13 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Yeni eğitim stratejisi

Hanefi Örnek
13 Eylül 2018, Perşembe 01:10
2018-2019 Eğitim yılı öğretmenlerimize ve milletimize hayırlı olsun.

18 milyon öğrenci, 1 milyon öğretmen bir çok ülkenin nüfusundan daha kalabalık bir insan kitlesi. Genç dinamik bu yapıyı iyi anlayıp geleceğe yürümek Millî Eğitim Bakanlığı’nın en önemli misyonudur. 

Yeni Bakan gerek analizleri, gerek açıklama ve beyanları ile önemli mesajlar verdi. “Bilimle aklı ve gönlü kokteyl yapmaya ihtiyacımız var. Çift kanatlı olmaya ihtiyacımız var” diyerek eğitimde önemli bir noktaya parmak bastı. Sayın Bakan’ın açıklamalarına katılmamak elde değil. Sorunlar yumağı olan bir sistemi, yeni baştan değiştirip dönüştürmek pek kolay değil. Hele hele demokrasinin zaafa uğradığı ülkemizde, her türlü yeniliğe karşı çıkan direnç noktaları var. Bunları aşmak, statikonun karanlık labirentlerinde şekillenen eğitim politikasını yeni çağın modern anlayışıyla kurgulamak, zarurî bir ihtiyaç haline gelmiştir. Tek adam, tek millet, tek devlet, tek ideoloji beyanları karşısında bu dönüşüm nasıl bir zemin bulacak merak ediyorum. Hayattan realiteden, menfaatten, her türlü yenilikten uzak bir hantal yapı yepyeni bir anlayışla ele alınarak organize olmalıdır. 

Eğitimde sadece siyasî otorite değil, sivil inisiyatif eğitim, dernek ve vakıflar, sosyal STK’ların da fikirleri alınarak eğitimde bir zihniyet değişikliğine gitmek elzemdir. 

Eğitimde tek kutuplu yaklaşım zaten şimdiye kadar uygulanan sistemin adıdır. Bilgi endeksli bir yapı insanı değerler ve erdemler bakımında büyük boşluklar barındırıyordu. Eğitim çocukta davranış değişikliği meydana getiriyorsa hem maddî, hem manevî duygular ahlâkla beslenerek beraber verilmelidir.  “Nitekim dünyanın en iyi eğitim projesi nedir diye sorsalar, Bediüzzaman Hazretleri’nin ‘Medrese’tüz zehra’ projesidir derim. Çünkü Üstad, Eğitimde bu hayatî meseleyi görmüş ve bu muhteşem proje ile realize etmiştir. Ulum-u diniye ile fünun-u medeniyenin imtizac etmesiyle hakikatin doğduğunu söyler. Ontolojik olarak insanı hayat mertebeleriyle ele alarak kalp, ruh, akıl, sır ve lâtifeler eğitimine önem vermiştir. Fen ilimleri ile din ilimleri bir arada okutulursa talebinin himmeti pervaz eder. Akıl kalple yoğrulduğunda, duygular sevgiyle demlendiğinde, lâtifeler imanın nuruyla bezendiğinde dünyayı Cennete çeviren bir anlayış doğar.  Biz bugün her şeyden fazla kendi çocuklarımıza iç ve dıştan üflenen zındıka cereyanlarına karşı kendi kültürümüzü, dinimizin esaslarını, ahlâk, haya ve terbiyeyi kazandırmalıyız. İmam-hatipler bir dönemde önemli misyon üstlendi. Ama şimdi ihtiyaç bütün eğitim kurumlarını kapsayacak şekilde iki kanatlı bu yapıyı aktif hale getirmek lâzım ki, eğitimde fırsat eşitliği sağlansın.

Yeni dünyanın modern anlayışında ideolojilere yer yok. Çok seslilik, çoklu zekâ sistemlerinin uygulandığı bir mentalite esastır. Her çocuk bir dünyadır. Her çocuk sırlar hazinesidir. Bakanın dediği gibi, her çocuk kendi müfredatını içinde barındırır. Dolayısıyla eğitimde öğretmenin rolü de çok büyüktür. Farklı şahıslara farklı yaklaşımlar sergileyerek, onları bu sürece dahil eder.  Eğitimin gayesi tek tornadan çıkmış gibi farklılıkları gözetmeyen bir yapıyı değil, pedagojik, sosyolojik ve psikolojik esaslara göre çocuk eğitimiyle hayata hazırlanmalıdır. Demokratik bir Eğitimde hür okullar olmalıdır. Türkiye tarihî kültürü ve manevî değerleri itibariyle paha biçilmez bir hazinedir. Bunu anladığımız gün çocuklarımız başarıdan başarıya koşacaktır.

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