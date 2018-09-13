Bâşit başını buz tuttu!

Bediüzzaman Hazretleri ile ilgili Tarihçe-i Hayattan aldığımız, yazımızın başlığını da ihtiva eden bir hatırayı paylaşarak başlamak istiyoruz.

“Van’da yaz zamanlarını, Bâşit ve Beytüşşebâb namındaki yaylâlarda geçiriyordu. Bir gün Tahir Paşaya, mezkûr dağların başında Temmuz’da bile buz bulunduğunu söyler. Tahir Paşa itiraz eder ve “Temmuz’da kat’iyen oralarda buz bulunmaz” iddiasında bulunur. Yaylâda iken bir gün bunu hatırlayarak Tahir Paşaya yazdığı ilk Türkçe mektubunda der: Ey Paşa! Bâşit başında buz tuttu. Görmediğin şeyi inkâr etme. Herşey senin malûmatında münhasır değildir, vesselâm.” cevabını verir. Fikr-i hodserâne (kimseyi dinlemeden kendi başına hareket etme) ve enaniyet sebebiyle her alanda yaygınlaşan sabit fikirliliğe Bediüzzaman her zaman karşı olmuştur. Bediüzzaman, fikr-i icadı, teşebbüs-ü şahsiyi ve fikr-i hürriyeti öldüren bu hallere hiçbir zaman razı olmamıştır. Tahir Paşanın bir delile dayanmayan bu iddiasını unutup geçiştirmemiş, hatırladığı anda yazdığı ilk mektubunda uyarmış, iman ve hürriyeti bir cümle içerisinde beraber ifade etmiştir. Görmediğini inkâr etmemek gerektiği hususuyla iman dersi, kendi bildiğini körü körüne savunmanın yanlışlığını ifade ederek de hürriyet dersi vermiştir.

Ebnâ-yı cinsinin hukukunu muhafazaya ve hakkını onlar içinde aramaya mükellef olan insanın âmâlini (emellerini, arzularını) dağıtan fikr-i infiradî ve tasavvur-u şahsî dolayısıyla insan ilerleyememekte ve yerinde sayabilmektedir. Böyle bir hal ise öncelikle insanın fıtratına aykırı olduğundan hiçbir insan için muvaffakiyet getirmemektedir. Bu vaziyetteki bir insan ne kendi hukukunu arayabilmekte ne de başkalarının hukukunu muhafaza için çalışabilmektedir. Tahir Paşa bilmese de nasıl ki Bâşit başı buz tutmuştur, aynen öylede istibdadı alkışlayanlar bilmese de demokrasi ve hürriyet kefesi ağır basarak hükmünü icra edecektir.