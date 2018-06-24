İhtiyarımız haricinde istihdam olunuyoruz

Bir kısım Risalelerin ihtiyarı haricinde telif edildiğini ifade eden Bediüzzaman Hazretleri, Risale-i Nur hizmet-i imaniyesinde bulunmanın da kişinin ihtiyarı haricinde olan bir vazifelendirme ve istihdam olduğunu belirtmektedir.

“…Benim gibi zayıf ve kıymetsiz bir biçarenin elindeki hakaik-i imaniye ve Kur’âniyenin kıymetini, ekser nâsın nokta-i nazarında düşürmemek için, bilmecburiye ilân ediyorum ki, ihtiyarımız ve haberimiz olmadan, birisi bizi istihdam ediyor; biz bilmeyerek bizi mühim işlerde çalıştırıyor.”

Bu ifadeden anlaşıldığı gibi ihtiyarı ve haberi olmadan bu hizmet-i imaniyede çalışanlar, ilimlerine ve iktidarlarına güvenemezler.

İhtiyarı haricinde istihdam ediliyor olmak şahs-ı maneviyeye dâhil olarak hareket etmeyi gerektirir. İhtiyarına güvenmek ise şahs-ı manevî yerine şahısçılığı ikame etme tehlikesini ortaya çıkarır.

Bu hizmette ihtiyarımız haricinde istihdam olunduğumuzu bilmek, şahs-ı manevî içerisinde ihlâs ile çalışmaktan başka gayeleri düşündürmezken, bu hizmette kendi tercihimizle, sadece kendi isteğimizle bulunduğumuzu düşünmek ise hizmet-i imaniyemizi aksatacak şahsî hareketleri doğurabilecektir. İstihdam edildiğimizi bilmek, sadece bizi istihdam eden Cenâb-ı Hakk’ın emri doğrultusunda hareket etmeyi gerektirdiğinden mesleğimizin en önemli esası olan ihlâsı bizlere kazandıracaktır.

“Aziz kardeşim, yazılan galip Sözler ve Mektuplar, ihtiyarsız, def’î ve âni bir surette kalbe geliyordu, güzel oluyordu. Eğer ihtiyar ile, Eski Said gibi kuvve-i ilmiye ile düşünüp cevap versem, sönük düşer, noksan olur.” (23. Mektup) tesbitinde de ifade edildiği gibi, Risale-i Nur’un iman-i hizmetinde kendi ihtiyarları dışında vazifelendirilmiş olanlar kendi ihtiyarları ve kuvve-i ilmiyeleri ile meseleleri değerlendirmezler. Kuvve-i ilmiyelerinin eseri olan düşüncelerini Risale-i Nur hakikatlerinin önünde tutmazlar, o hakikatleri perdeleyecek vaziyetlerde bulunmazlar.

Eğer ihtiyarımız haricinde istihdam olunduğumuz unutulursa yukarıda ki hakikatlerin tersi meydana gelecek, sadece kuvve-i ilmiyesine ve ihtiyarına güvenerek hareket etmek gibi zararlı haller ortaya çıkacaktır.

Cenâb-ı Hak, ihlâs ile istihdamımızı devamlı kılsın duâsıyla hatime veriyoruz.