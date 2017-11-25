Mehazın kudsiyeti -3

“Lübbü bulmayan, kışır ile meşgul olur.” (Muhakemat) Hakikatinde ifade edildiği gibi mehaza bağlılıkla kaynaktan ayrılmamak lübbü yani özü bulmaktır. Mehazdan ayrılmak veya mehaza bağlılığa dikkat göstermemek ise kışır ile meşgul olmaktır. “Kabuk parçalanır, lüb bâki ve sağlam kalır.” (Mesnevî-i Nuriye) Sırrınca, baki ve sağlam olan mehaza her zaman bağlı olanlar hayatları boyunca aynı mehaz gibi daim ve sağlam olarak yerlerinde kalacaklardır.

Kışır ve kabukla uğraşarak zihinleri mehazdan çekenler ise her zaman parçalanmaya yakın bulunacaktır. Bediüzzaman Said Nursî, İslâmiyet’ten uzak kalmamızın sebebini; “İslâmiyetin mağz ve lübbünü terk ederek kışrına ve zahirine vakf-ı nazar ettik ve aldandık.” (Muhakemat) diyerek ifade etmektedir. İslâmiyet hakikatlerinin hüccet ve burhanları olan Risale-i Nur eserleri, İslâmiyet’in mağz ve lübbünü ders vererek kışrına ve zahirine nazar edenleri uyandırmaktır. Risale-i Nur eserlerinden İslâmiyet’in mağz ve lübbünü tam ders almak yine mehaza bağlı kalmakla mümkün olacaktır. Mehazdan uzaklaşmak ise bu dersleri tam manasıyla alamamayı netice verecektir. Mehazın kutsiyetini korumak duâsıyla…



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