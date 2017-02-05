Sûretler değişince!

Zulüm, başına adalet külâhını geçirmiş. Hıyanet, hamiyet libasını giymiş. Cihada, bağy (terör) ismi takılmış.

Esarete hürriyet namı verilmiş. Ezdad, suretlerini mübadele etmişler.” (Hakikat Çekirdekleri) Hakikatini ifade eden Bediüzzaman, zıtların birbiriyle yer değiştirdiğini birbirinin yerine geçtiğini belirtmektedir. Adalet ismi altında zulmü bulmak, hamiyet denilerken aslında hıyaneti kastetmek, cihadı terörle eş anlamlı hale getirmek, istibdat uygulamalarını işte bu hürriyettir diyerek yutturmaya çalışmak bu hale örnek olsa gerektir. İttifak ve ittihadın iplerini koparan bu vaziyetten kurtulmanın çaresi hakikatlere doğru manalarını iade etmek ve bu hale sebebiyet veren cerbezeden sakınmak gerektir.

Zıtların suretlerini değiştirmesine sebep olan cerbezeye Risale-i Nurda çok güzel bir örnek verilmektedir. “Bir zaman, cerbezeli bir padişah, adalet niyetiyle çok zulmediyormuş.

Bir muhakkik âlim ona demiş: ‘Ey hâkim! Sen, raiyetine adalet namıyla zulüm ediyorsun. Çünkü tenkitkârane cerbezeli nazarın, zamanen müteferrik kusuratı birden toplar, bir zamanda tasavvur edip, sahibini şiddetli bir cezaya çarpıyorsun. Hem, bir kavmin müteferrik efradından vücuda gelen kusuratı, o tenkitkâr cerbezeli nazarında topluyorsun. Sonra o perde ile o taifenin her bir ferdine karşı bir nefret, bir hiddet size gelir; haksız olarak onlara vurursun. Evet, senin bir sene zarfında attığın tükürük, bir günde senden çıkmış bulunsa, içinde boğulacaksın. Müteferrik zamanda istimal ettiğin sulfato gibi acı ilâçları bir günde birkaç kişi istimal etse, hepsini de öldürebilir. İşte, aynı bunun gibi, mehasinin ortalarında bulunmasıyla, ara sıra kusuratı setretmek lâzım gelirken, sen, raiyetine karşı kusuratı izale eden mehasini düşünmeden, cerbezeli nazarınla müteferrik kusuratı toplayıp, ağır ceza veriyorsun.” İşte o padişah, o muhakkik âlimin ikazatıyla, adalet namına yaptığı zulümden kurtuldu…” (Tarihçe-i Hayat)

Hakikatlerin hak ve doğru manalarını tekrar kazanması duâsıyla...

