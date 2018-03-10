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10 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Bir Suriye vardı

Hasan ŞEN
10 Mart 2018, Cumartesi
Evet, bir Suriye vardı, Şam’da Hz. Yahya (as) ile Halep’te Zekeriya (as) mescidiyle ve yaklaşık beş bin sahabenin medfun olduğu şehirleriyle ve Üstad Bediüzzaman Said Nursî’ye mehdiyet cübbesini hediye eden Mevlânâ Halid’iyle.

Büyük mücahid Halid bin Velid’iyle, ‘İkinci Ömer’ diye bilinen Hz. Ömer bin Abdülaziz’iyle. Çağlara ismini duyuran Bilâl’i Habeşi’yle Hz. Üstadın, zamanın yaralarının tedavi yollarını gösterdiği muazzam hutbesini okuduğu Camii Eme- vî’siyle dünyaca meşhur Halep Kalesi’yle, çok eski bir medeniyete sahip ve sayamayacağımız tarihî eserleriyle kardeş bir ülke idi Suriye. 

Ecdadımızın saygı emaresi olarak Şam şehrine Şam-ı Şerif diye bahsettikleri ve Peygamber Efendimizin (asm) Medine’den sonra nereyi tavsiye edersiniz sualine, Şam’a gidin dediği mübarek Şam şehrini içinde barındıran bir ülke idi Suriye. Bugün bir savaş alanına dönen ve defalarca gittiğimiz bu komşu ülkeye yolumuz düşse bizi hiçbir zaman tanımadığımız ve tanıyamayacağımız harabe bir şehir olarak büyük bir acı ve hüzünle göreceğimiz bir yer bulacağız.

Bütün dünyayı saran terör belâsından başka hiç kimsenin bu hususta suçu yok mu? Ve Orta Doğu’daki zengin petrol kaynaklarına gözlerini diken süper devletlere aradıkları fırsatı veren kimseleri de değerlendirmeye tâbi tutmak gerekmez mi?

Bir zamanlar Mustafa Sıbai gibi yazarların ortaya attıkları ‘İslâm sosyalizmi’ safsatasından korkarak ve endişe ederek domino taşları görüşünü ortaya atanlar.

(Yani bir İslâm devleti sosyalizmi benimser bir duruma gelirse, diğerleri de benimser ve Orta Doğu’da kaos meydana gelir) diyenler şimdi çeşitli oyunlarla aynı senaryoyu başka bir şekilde sahneye koymaktadırlar. Bunlara karşı çok uyanık olmak ve bu tuzaklara düşmemek gerek.

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özlem Tür’ün “Suriye’deki batağa girmeyebilirdik” haberini gazetede okuduğum zaman Yeni Asya Gazetesi’nin çok önceleri aynı sözleri manşetten verdiğini hatırladım.

Cenâb-ı Hak bu fırtınayı da ucuz atlatmamızı nasib etsin diye duâ etmek gerek.

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