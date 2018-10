Her imtihan bir hediye getirir

‘’Onlar iman ettik deyip imtihan olmadan kurtulacaklarını mı sandılar?’’ (Ankebut-2) âyetiyle iman edenlere sesleniyor Rabbimiz. Sadece ‘’iman ettik’’ dememiz yeterli değildir. İman etmek beraberinde teslimiyeti gerektirir.

Allah’tan gelen her şeyin ya bizzat güzel olduğunu ya da neticeleri itibariyle güzel olduğunu bilmeyi gerektirir.

İmtihan için karşımıza çıkan her türlü sıkıntıya sabır ve şükür etmeyi gerektirir. İmanda sadece dil ile ikrar yoktur ki iman ettik deyip kurtulmak mümkün olsun. Aynı zamanda kalp ile tasdik de vardır. Kalp ile tasdik de Cenâb-ı Hak’tan gelen her türlü imtihana ‘’sadakte’’ demekle olur. Her gün, her an imtihandayız, tecrübe ediliyoruz. Peki, bunu bildiğimiz halde neden sabır ve şükürle mukabele edemiyoruz?

‘’Şu dar-ı dünya meydan-ı imtihandır ve dar-ı hizmettir. Lezzet ve ücret ve mükâfat yeri değildir.’’ (2. Lem’a) Bediüzzaman Hazretlerini bu tesbiti imtihanları büyük ölçüde kolaylaştırabilecek bir iksir hükmündedir.

Dünya’nın bir imtihan, elenme ve hizmet yeri olduğunu lezzet ve ücret alma yeri olmadığını tam anlamıyla kavradığımız anda dünyevî beklentilerimiz azalacak ve buna paralel olarak imtihanı güzel karşılama ihtimalimiz artacaktır.

İmtihanların boş yere olmadığını, bir hikmete binaen verildiğini ve bunun karşılığında bir ücret verileceğini bilmek ve rahmete itimat etmek de sabra ve şükre vesiledir.

‘’Her problem, aslında sana bir hediye getirir. Seçim yapmak ise sana düşer. Ya bu problemdeki dersi görüp anlar ve hazineyi kazanırsın ya da şikâyet edip problemlerle yaşamaya devam edersin.’’ (Jon Gordon)

Her imtihan olgunlaşmak için önümüze sunulan bir fırsattır. Bazen aynı imtihanlara tekrar tekrar maruz kalır, dururuz. Belki de daha önce veremediğimiz bir imtihanı kazanmamız için tekrar tekrar aynı problemi karşımıza çıkarır Cenâb-ı Hak.

Tekdüze geçen hayat, amaçsız bir hayattır. Çeşit Çeşit imtihanlarla, halden hale girerek hangi durumlarda nasıl davranmamız gerektiğini öğreniriz.

Atmacanın serçe kuşuna musallat olması, serçe kuşuna uçmayı öğrettiği gibi insanlarda karşılaştığı problemler neticesinde sorun çözmeyi ve hayatta kalmayı başarabilirler.

Bizi halden hale sokup terbiye eden Zat’ı ne kadar iyi tanırsak tevekkül ve teslimiyetimiz o derece artar. Rahim, Kerim, Muhsin bir Zat yarattığı her şeyde hayrı gözeterek yaratır. O halde ondan gelen her şey güzeldir ve mutlaka bir hikmeti vardır.

Rabbim hediyelerimizi şükürle almayı nasip etsin. Amin..