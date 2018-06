Her sabah bir haşir

Ölüm...

Duyulduğu anda insanı ürperten bir hakikattir. Oysa ki, ölüm de doğum kadar normal bir hadisedir. Fakat, bir ölüm haberi duyunca,’’Daha yeni görmüştüm, yeni konuşmuştuk nasıl olur?” diye inanmak istemeyiz.

Sekizinci Sözde geçen aslan (ecel) gibi bir anda çıkar, koşarak gelir arkandan. Aslında aslan sesini önceden duyurmuştur insana. Çok da ani değildir yani ölüm. Her gün, hatta her an ölümü hatırlatan çok şey vardır. Meselâ sabah vakti, doğuş gibidir. Öğle vakti gençlik, ikindi ihtiyarlık, akşam ölüm, yatsı kabir hayatını, bir sonraki günün sabahı ise haşri, yani yeniden dirilmeyi hatırlatır. Cenâbı Hak, hem her gün yeni fırsatlar sunuyor önümüze, hem de yaratılış gayemizi unutmayalım diye ölümü hatırlatıyor bizlere. Ama yine de gafletle aklımızı uyuttuğumuz için ölümü ensemizde fark edemeyebiliyoruz. Birinin selâsı okunduğunda sanki bir ölümü haber vermiyormuş gibi dinleyebiliyoruz. Sadece yakınlarımızdan biri vefat ederse bir nebze kendimize geliyoruz. Ölmek istemiyoruz, çünkü daha yapacak çok işlerimiz var. Uzun emellerimiz, zirvede olan heveslerimiz, isteklerimiz var. Hazır değiliz ki daha ölmeye, huzura gitmeye.

Aslında, ölenin arkasından isyan boyutuna varacak kadar çok üzülmenin sebebi de ölümü kabullenmemektir.. Bu hakikati, kendimize ne kadar yakın görürsek acımız o kadar hafifler. Bir dakika sonrası için garantimiz yok der, buna inanırız. Ama kim sevdiği insandan bir dakikalığına ayrıldı diye kendini kahreder ki? Buna gerçekten inanan ve bunu hisseden insanlar ölüm karşısında sağlam dururlar. Çünkü ölümün yokluk olmadığını, insanın ölümle fani dünyadan ebed memleketine gittiğini bilirler.

“Hakikî ömrünü bulunduğun gün bil” diyor Üstad Hazretleri. Her yeni gün Allah’a yönelmek için insana verilen bir fırsattır. Eğer bugün de yaşıyorsam, hâlâ hayattaysam Cenâb-ı Hak bana, O’na yakınlaşmam için bir fırsat daha veriyor demektir. İmam-ı Gazali Hz.: “Say ki öldün, yalvardın yakardın sana bir gün daha verildi. Bu günü o gün bil ve öyle yaşa” diyor. İmam-ı Gazali (Hz.). Öldükten sonra tekrar dünyaya gönderilmemiz mümkün değil, ama ölmeden önce defalarca kez bize bu fırsatı veriyor Cenâb-ı Hak. Rabbim, ölüm hakikatini her an hissederek yaşamayı nasip etsin.